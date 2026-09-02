Cruz Azul lo confirma: Él sería el REEMPLAZO de Willer Ditta en caso de salir a River Plate

En los últimos días ha surgido el rumor en torno al deseo del River Plate por hacerse de los servicios de Willer Ditta, jugador de Cruz Azul que es considerado uno de los mejores defensas de la Liga BBVA MX y que, además, formó parte de la Colombia que estuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

cruz azul

A priori, Cruz Azul no tendría intención de vender a Willer Ditta y, de hecho, ya habría rechazado la primera oferta de seis millones de dólares de parte del conjunto sudamericano; sin embargo, no es de extrañar que al final el fichaje se concrete considerando el historial del River Plate en el futbol mexicano.

¿Quién sería el reemplazo de Willer Ditta en Cruz Azul?

Considerando que el mercado de fichajes está muy cerca de cerrarse, la directiva de Cruz Azul podría no hacer alguna compra de pánico y esperar al siguiente periodo para reforzar este apartado, por lo que el reemplazo de Ditta estaría precisamente en el primer equipo celeste.

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🚨 #CruzAzul rechazó ayer la oferta que presentó #RiverPlate por Willer Ditta (28), pues fue considerada insuficiente y también la descartaron por el ofrecimiento del pago en cuotas. 🇨🇴 pic.twitter.com/fgT6OO4DTG — Pipe Sierra (@PSierraR) September 1, 2026

Si Willer termina por salir de Cruz Azul, lo más probable es que Joel Huiqui haga uso de los elementos que tiene actualmente en el club, y entre las posibilidades más destacadas aparecen Alán Montes como zaguero por derecha, aunque otra opción también podría ser Jorge Rodarte.

De hecho, en algún momento Joel Huiqui podría mandar directamente a Gonzalo Piovi a este sector y dejar a Jesús Chiquete Orozco como zaguero por izquierda. Y si bien el club tiene opciones para sustituir a Willer, la realidad es que su posible salida sí sería un duro golpe sobre la mesa para el club.

¿Cuánto dinero pretende Cruz Azul por Willer Ditta?

Distintos rumores sostienen que Cruz Azul pediría un mínimo de nueve millones de dólares para sentarse con River Plate en busca del fichaje de Willer Ditta. Además, el periodista Carlos Ponce sostiene que el colombiano tiene una cláusula superior a los 12 millones de dólares, esto considerando que su contrato con el club es hasta el 2028.