Inició en la banca y nadie apostaba por él; hoy es la JOYA de Cruz Azul gracias a sus brutales NÚMEROS

La Máquina de Cruz Azul se alista para disputar la última jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde enfrentará a las Chivas del Guadalajara, en un duelo que sin duda podría definir al líder antes del inicio de la Liguilla del futbol mexicano.

Para ello, Cruz Azul contará con prácticamente todos sus jugadores luego de la recuperación de algunos elementos que estaban lesionados. En ese sentido, destaca la posible aparición de un futbolista que pasó de estar olvidado a, hoy en día, ser la joya del club rumbo a la Liguilla.

¿Qué jugador pasó de estar olvidado a ser el mejor de Cruz Azul?

Las primeras jornadas del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX generaron cierta molestia en Andrés Montaño, jugador mexicano que no tenía la confianza de Joel Huiqui y que, incluso, tuvo muy pocos minutos en la primera parte del campeonato, hecho que cambió con el paso de las semanas.

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Después de una charla entre él y el mismo Joel Huiqui, el técnico de Cruz Azul decidió darle la confianza de ser titular y tal situación se ha combinado con un excelente performance de su parte, pues sin ser centro delantero tiene una producción interesante de cara al arco.

Y es que, en estos momentos, Andrés Montaño es el cuarto futbolista más importante de la Liga BBVA MX en este rubro al acumular un total de 11 participaciones directas a gol, esto después de presentarse con seis anotaciones y cinco asistencias en el torneo.

¿Andrés Montaño será titular con Cruz Azul en la Liguilla?

Andrés Montaño es el jugador con más participaciones directas a gol en la temporada actual para Cruz Azul, por lo que todo haría indicar que el mexicano será titular en la Liguilla del Apertura 2026 junto a otros elementos en el centro del campo como José Paradela, Agustín Palavecino y Charly Rodríguez.