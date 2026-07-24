Willer Ditta: este es el sueldo del defensa en Cruz Azul

Mientras Cruz Azul se enfoca en el Campeón de Campeones contra Toluca, uno de los futbolistas que sigue siendo pieza clave en la defensa celeste es Willer Ditta. El colombiano se consolidó como titular desde su llegada a La Noria y hoy también aparece entre los jugadores con mejor salario del plantel.

Cruz Azul dejaría salir a una estrella extranjera. En tanto, el defensor Ditta mantiene contrato vigente y continúa siendo un elemento fundamental para el proyecto deportivo de Joel Huiqui. Su importancia dentro del equipo también se refleja en el sueldo que percibe temporada tras temporada.

|@CruzAzul

¿Cuánto gana Willer Ditta en Cruz Azul?

De acuerdo con los datos de Salary Sport, Willer Ditta se encuentra dentro del Top 10 de los futbolistas mejor pagados de Cruz Azul. El defensor central recibe un salario superior a 18.5 millones de pesos mexicanos por temporada, cifra que equivale a poco más de un millón de dólares al año.

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El colombiano llegó a Cruz Azul en julio de 2023, procedente de Newell's Old Boys, en una transferencia cercana a 4.2 millones de euros. Además, tiene contrato con la institución cementera hasta el 30 de junio de 2028, lo que refleja la confianza que el club mantiene en él.

|Instagram: Willer Ditta

Los números de Willer Ditta en Cruz Azul

Desde su llegada al futbol mexicano, Willer Ditta se convirtió en uno de los referentes de la zaga celeste. De acuerdo con BeSoccer, estos son sus números con Cruz Azul:

Partidos jugados: 141.

Goles convertidos: 4.

Asistencias: 3.

Tarjetas recibidas: 37 amarillas y 2 rojas.

Títulos ganados (2): Concachampions 2025 y Clausura 2026.

Puntaje promedio en SofaScore: 6.97.

|MEXSPORT

A sus 27 años, el colombiano continúa siendo uno de los jugadores más importantes de Cruz Azul. Su regularidad, experiencia y contrato de largo plazo hacen que el club lo considere una pieza importante para competir tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

Cruz Azul y Toluca se enfrentan este sábado 25 de julio las 18:30 horas (tiempo del Centro de México). El encuentro por el Campeón de Campeones 2026 se disputará en el Dignity Health Sports Park de California, Estados Unidos.

