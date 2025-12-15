Año de ensueño; estos fueron los 4 TÍTULOS que Toluca conquistó en 2025

El 2025 fue, sin duda, uno de los mejores años en la historia de los Diablos Rojos del Toluca , institución que dominó por completo el futbol mexicano y que, con el Turco Mohamed como cabeza de grupo, conquistó un total de cuatro títulos a lo largo de los últimos 12 meses.

El Toluca venció en la gran final del Apertura 2025 a los Tigres mediante una de las tandas de penales más intensas en la historia de la Liga BBVA MX. Los héroes de la misma fueron Alexis Vega y el guardameta Luis García, quienes le dieron al cuadro choricero un título más en su historia.

¿Cuántos títulos sumó Toluca en 2025?

Fueron cuatro los títulos que los Diablos Rojos conquistaron en el 2025 dentro del apartado nacional. Un punto a considerar es que Toluca disputó cuatro finales, por lo que su efectividad en partidos decisivos, al menos en este año y con el Turco Mohamed como entrenador, fue del 100 por ciento.

Y es que, aunado al título del Apertura 2025, Toluca también conquistó el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX luego de vencer a las Águilas del América, en el que significó su estrella 11 en el escudo. Vale mencionar que en ambos torneos el club fue líder de la temporada, lo cual habla de su constancia en el campo.

Por si esto fuera poco, el Toluca también es actual campeón de la Campeones Cup y también conquistó el Campeón de Campeones. Del mismo modo, cuenta con figuras de élite que seguramente estarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA, destacando a Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega.

¿A cuántos campeonatos se encuentra Toluca del América?

Con el título de este domingo, Toluca alcanzó un total de 12 campeonatos de Liga BBVA MX en su historia, igualando la marca de Chivas y superando por 3 a Cruz Azul. Ahora, los choriceros se encuentran a cuatro trofeos del Club América, quien es el máximo ganador con 16 estrellas hasta ahora.