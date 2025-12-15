Checo Pérez incursiona en el modelaje a meses para su regreso a la F1

Estamos a unos meses para que Sergio, Checo Pérez vuelva a la Fórmula 1 después de un año de ausencia a través de su nueva escudería llamada Cadillac. Sin embargo, previo a esto el piloto mexicano sorprendió a propios y extraños con su inclusión en el mundo del modelaje.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Para nadie es un secreto que Checo Pérez es el piloto mexicano más importante que el país ha tenido en su historia. En ese sentido, el nacido en Guadalajara se dice listo para volver a la Fórmula 1 después de su fichaje con Cadillac, escudería que buscará dar la sorpresa en el automovilismo profesional.

¿Checo Pérez incursionó en el modelaje antes de su llegada a la F1?

En medio de su preparación para la Fórmula 1 2026, Checo Pérez se convirtió en Embajador Global de Menswear para Tommy Hilfiger, un acuerdo que llega en el mejor momento para el mexicano en su intención de conectar con otro tipo de audiencias, entre los que destacan los jóvenes.

Te puede interesar: ¿Cuánto gastó Lando Norris en su fiesta por ser campeón de la F1?

Te puede interesar: ¿Quiénes fueron los luchadores que terminaron muy pobres?

Esta mancuerna hace que la imagen de Checo Pérez aparezca en campañas globales, así como piezas modernas y presencia en eventos ajenos al deportes. Además, esta alianza lo coloca en una posición bastante interesante en donde unirá su amor por el deporte con un estilo “fashion” que ha demostrado en los últimos años.

La imagen de Checo Pérez encaja a la perfección con esta marca, así como sus valores de disciplina que lo han caracterizado en su etapa en la Fórmula 1. Por ende, se espera que el 2026 sea un año espectacular para él no solo por esta situación, sino por su regreso a la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac en la F1?

Restan solo unos meses para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , misma que será una de las más intensas y llamativas de los últimos años. Así, Sergio Checo Pérez y Cadillac harán su debut el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, Australia.