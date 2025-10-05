Estos son los equipos más ganadores del futbol mexicano tras el campeonato del Toluca

El Club Deportivo Toluca recién consiguió el trofeo de la Campeones Cup con todo en contra, tras viajar a los Estados Unidos y sacarle el triunfo al Galaxy. Ante eso, surgió la discusión de qué club de México tiene más trofeos. Por eso es relevante aclararlo con este contundente listado, el cual indica cuál es el equipo más ganador del futbol mexicano.

¿Cuál es el equipo con más trofeos en el futbol mexicano?

Como punto de aclaración se indicará cuáles son los títulos que se toman en cuenta en este listado, pues en ocasiones allí radica el problema con los datos históricos. En ese sentido, obviamente las ligas, Concachampions, copas y sus derivados están contabilizados. Incluso la Leagues Cup y la Campeones Cup se contabilizan, aunque no son trofeos avalados por la FIFA son los títulos que llenan las cifras faltantes en este top5.

América - 41 trofeos - 16 Liga MX, 6 Copa MX, 7 Campeón de Campeones, 7 Concacaf Champions Cup, 2 Interamericanas, 1 Gigante de Concacaf y 1 Super Copa MX.

41 trofeos - 16 Liga MX, 6 Copa MX, 7 Campeón de Campeones, 7 Concacaf Champions Cup, 2 Interamericanas, 1 Gigante de Concacaf y 1 Super Copa MX. Chivas - 26 trofeos - 12 Liga MX, 4 Copa Mx, 7 Campeón de Campeones, 1 Super Copa Mx y 2 Concacaf Champions Cup.

26 trofeos - 12 Liga MX, 4 Copa Mx, 7 Campeón de Campeones, 1 Super Copa Mx y 2 Concacaf Champions Cup. Cruz Azul - 26 trofeos - 9 Liga MX, 4 Copa MX, 3 Campeón de Campeones, 1 Super Copa MX, 1 Super Copa Liga y 7 Concacaf Champions Cup.

26 trofeos - 9 Liga MX, 4 Copa MX, 3 Campeón de Campeones, 1 Super Copa MX, 1 Super Copa Liga y 7 Concacaf Champions Cup. Toluca - 21 trofeos - 11 Liga MX, 2 Copa MX, 5 Campeón de Campeones y 2 Concacaf Champions Cup.

21 trofeos - 11 Liga MX, 2 Copa MX, 5 Campeón de Campeones y 2 Concacaf Champions Cup. León - 20 trofeos - 8 Liga MX, 5 Copa MX, 5 Campeón de Campeones y 1 Concacaf Champions Cup.

*** La Leagues Cup es considerada oficial a partir del trofeo de Inter Miami, es decir en el actual formato. Y desde dicho cambio, ningún club mexicano ha ganado.***

¿Cómo se completa el listado con el resto de clubes del futbol mexicano?

