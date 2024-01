El día en que se jugará el clásico de América vs Cruz Azul

El torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX está por iniciar, la competencia arranca con la Jornada uno el próximo viernes 12 de enero de 2023. Los partidos de esa jornada son: Querétaro vs Toluca, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Guadalajara vs Santos, Cruz Azul vs Pachuca, Tijuana vs América, Monterrey vs Puebla, Pumas vs Juárez, Necaxa vs Atlas y León vs Tigres.

Uno de los encuentros más esperados por varios aficionados es el clásico joven, América vs Cruz Azul por la gran rivalidad que existe entre esos dos equipos. Desde 1996 hasta la fecha, se registran 72 partidos en los que Cruz Azul logró ganar 20 encuentros, 22 empates y 30 victorias para el América.

El partido del Clausura 2024 será el próximo sábado 24 de febrero en la jornada 8. El equipo que local es el América. El partido se disputaría en el Estadio Azteca, siendo de los últimos encuentros que se jueguen en el inmueble. Aunque podría disputarse en otro Estadio

Los refuerzos que llevan ambos equipos

Por el momento, la directiva de Cruz Azul ha logrado concretar la llegada de cuatro refuerzos para el primer equipo, las cuales son: ‘Toro’ Fernández, Lorenzo Faravelli, Kevin Mier y Gonzalo Piovi.

Iván Alonso y Martín Anselmi se preparan para poder cerrar unos últimos refuerzos de jugadores mexicanos que puedan fortalecer el plantel y así luchar por el título de la competencia del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Por otra parte, el conjunto del América solo ha confirmado la llegada de Cristian Calderón al equipo. Jardine sigue moviendo sus fichas para poder saber qué cambios hacer en el plantel y en qué zonas reforzar para poder luchar por el bicampeonato.

