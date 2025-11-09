¿Cuándo inicia el Play-In de la Liga BBVA MX? Estos son los equipos que lo jugarán

En un formato que no convence a muchos aficionados pero que llegó para quedarse por un tiempo en la Liga BBVA MX, el Play-In ya tiene listos sus enfrentamientos, los cuales llegarán en una fecha que traerá complicaciones para algunos de los participantes. Pero aquí está toda la información del mini clasificatorio previo, donde dos clubes más se unirán a los ya clasificados a los cuartos de final.

¿Qué clubes jugarán el Play-In del Apertura 2025?

Pese a que había esperanza para clubes como Santos o Querétaro, la sorpresiva victoria de los Pumas (Cruz Azul era favorito) prácticamente definió absolutamente todo para este torneo clasificatorio a la liguilla. Y aunque no hay nada oficial, ya se empiezan a manejar algunas fechas. Pero antes de hablar del calendario, estos son los enfrentamientos.

Xolos vs Juárez - El 6to vs el 7mo jugarán por el primer boleto de este mini torneo a los 4tos de final. El perdedor tendrá una última oportunidad contra el ganador de la otra llave.

Pachuca vs Pumas - El 9no vs 10mo definirá al equipo que tendrá una nueva final para buscar el último boleto a la liguilla, en contra del perdedor del juego entre el sexto y séptimo clasificado.

¿Cuándo se jugará el Play-In de la Liga BBVA MX?

Como punto aclaratorio, aún falta definir el orden de los clasificados (sexto al décimo lugar), pues Pachuca aún tiene pendiente su juego de Fecha 17 contra Santos. Aunque esos cuatro clubes mencionados son los participantes, los Tuzos podrían mover absolutamente todo.

Y en cuanto a las fechas, dado que se viene la Fecha FIFA de noviembre, el Play-In arrancaría el 19 o 20 de noviembre y el último partido para conocer a los 8 invitados a la Liguilla se jugaría el 22 o 23 de noviembre.

Ante eso, algunos de los equipos sufrirán por la ausencia de futbolistas (o en su defecto serias complicaciones con los viajes) que van con sus selecciones a disputar boletos en los clasificatorios rumbo al Mundial. Por ejemplo, el caso de Adalberto Carrasquilla con los Pumas.