¿Cuánto cobrará André Jardine en su nuevo club de Emiratos Árabes?

Dicen que el dinero mueve al mundo y en este caso André Jardine no desaprovechó la oportunidad de dirigir en Medio Oriente, esto en la liga de los Emiratos Árabes Unidos. Todos saben que los grandes pagos están en ese lado del mundo, por ello hoy te enterarás de lo que se presume va a ganar el ex estratega de las águilas del América.

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¿Cuánto va a ganar André Jardine con su nuevo equipo?

El hoy estratega de 46 años, cerró una de las épocas más gloriosas del América en toda su historia y decidió dejar hasta ahí su aventura. En el entorno se dice que discrepó con la directiva por la falta de refuerzos al menos en el último año y porque no le permitieron decidir algunas salidas. Pero, sorprendió que se había dicho que el brasileño se tomaría un reposo.

Tras la exigente etapa llena de triunfos con los azulcremas, André Jardine tomaría un descanso previo a asumir otro reto deportivo. Sin embargo, se anunció que fichó por un equipo de la liga de los Emiratos Árabes Unidos, donde todos entendieron perfectamente de qué se trataba esa elección profesional.

Lejos de que cada reto te puede exigir o hacer aprender, el estratega habría aceptado dada la oferta económica prometida por el año de contrato que le pusieron delante. Los dueños del Shabab Al-Ahli habrían puesto sobre la mesa 3 millones de dólares por una temporada. Y si las cosas salían bien, se podría extender dicho vínculo con cifras a tratar.

¿Cuántos títulos ganó André Jardine con el América?

La etapa de gloria con André Jardine como estratega azulcrema tiene aquel histórico tricampeonato de liga que todos recuerdan. Sin embargo al saldo final del brasileño con las águilas se le deben agregar 3 trofeos. El nivel de competitividad y triunfo ante cada torneo en México fue digno de reconocer, aunque ellos saben y lo comentaban… quedaron a deber a nivel Concacaf. Pero, estos fueron todos los trofeos que se levantaron en la etapa con el DT sudamericano.