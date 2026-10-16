¿Fin a los rumores de salida? Brian Gutiérrez emociona a los aficionados de Chivas

Mientras que para muchos Brian Gutiérrez tenía su salida asegurada en diciembre, el mediapunta de Chivas dejó un mensaje de compromiso con el club en medio de las versiones que lo vinculaban con una posible partida. El futbolista mexicoestadounidense aseguró que trabaja para recuperar su mejor nivel y responder dentro de la cancha.

Así como Gabriel Milito tiene una preocupación para el próximo partido, el Guadalajara también sigue atento a la evolución de sus jugadores durante el Apertura 2026. Gutiérrez reconoció que le ha costado adaptarse en algunos momentos del torneo, pero destacó su esfuerzo y la motivación que sintió al disputar el Clásico Tapatío frente al Atlas, donde dio un buen juego.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas|Chivas de Guadalajara

Las palabras de Brian Gutiérrez que demuestran que busca seguir en Chivas

En las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible salida de Gutiérrez en diciembre por supuestos problemas de inseguridad en Guadalajara que habrían afectado a una persona cercana. Sin embargo, todo indica que Brian seguiría en la escuadra tapatía.

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El propio Gutiérrez habló sobre su presente en el Rebaño y dejó claro que su prioridad es mejorar su rendimiento. El mediapunta dijo que siempre está trabajando, buscando mejorar y dar “todo por este club”.

Brian Gutiérrez junto a Julián Quiñones|Crédito: Getty Images

Sobre el duelo contra Atlas en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, explicó que lo vivió con intensidad y que disfrutó la experiencia, demostrando su compromiso con Chivas.

Los principales objetivos de Brian Gutiérrez

Uno de los objetivos del mediocampista es recuperar su mejor versión con el Guadalajara. El propio jugador admitió que el Apertura 2026 le ha exigido trabajo para mejorar, por lo que busca aprovechar los próximos partidos para consolidarse en el equipo. El duelo contra Tigres de la UANL puede ser fundamental para el mediapunta de 23 años.

Además, Gutiérrez mantiene la ilusión de volver a la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez. Después de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futbolista reconoció lo que significa representar al país.

Gutiérrez sostuvo que “la selección es un privilegio” y “un sueño” para él y que siempre luce la camiseta con mucho orgullo. Brian quiere seguir creciendo con las Chivas de Guadalajara y con la Selección Nacional de México. Según sus palabras, su compromiso con el “Rebaño Sagrado” lo harían seguir en la Liga MX.

