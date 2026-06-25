Cuánto gana Gilberto Mora POR HORA durante su paso por el Mundial 2026

Gilberto Mora se llevó todas las miradas en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Con solo 17 años, el juvenil se convirtió en el futbolista más joven en jugar el torneo y sumó su primera titularidad en la goleada por 3-0 sobre República Checa. Si bien es cierto que su talento es gigante, esto no se ve reflejado en su salario, el cual es de los más bajos de toda la plantilla mexicana.

Cuánto gana por hora Gilberto Mora

Diversos reportes indican que Gilberto Mora recibe 273 pesos por hora jugando para Xolos de Tijuana en la Liga BBVA MX. Este salario equivale a unos 200 mil pesos mensuales, es decir, 2,4 millones de pesos por año (120 mil dólares). Pese a que esta cantidad de dinero puede resultar ser muy elevada para un trabajador normal, para las esferas del futbol este sueldo es realmente bajo.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @miseleccionmx / X

Cabe destacar que estos números son los que Gilberto Mora manejaba previo a su renovación de contrato con el club fronterizo que fue anunciada el pasado 6 de junio de 2026. Tijuana no compartió si el mediocampista de su cantera recibió un aumento salarial a la hora de estampar su firma, pero lo más probable es que haya recibido una mayor cantidad de dinero para cerrar el acuerdo. Sin embargo, las cifras no fueron reveladas.

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El bajo salario que tendría Gilberto Mora se justifica por el contrato de juvenil que mantenía con el cuadro fronterizo. De todos modos, estas cifras sorprenden a más de un aficionado, sobre todo por el gran potencial que tiene el futbolista mexicano. Buscado por los mejores equipos de Europa, está claro que Mora dará el salto una vez finalizada la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En dónde juega Gilberto Mora hoy

Gilberto Mora juega actualmente en Club Tijuana, equipo de la Liga BBVA MX. El mediocampista ofensivo mexicano forma parte del primer equipo de Xolos y tiene contrato vigente con la institución hasta el 30 de junio de 2029, luego de su renovación en junio de este mismo año.

Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga BBVA MX|Crédito: Instagram / @gil_morita

Además de su presente en Tijuana, Mora también forma parte de la Selección Mexicana, con la que disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™ bajo el mando de Javier Aguirre. De hecho, el juvenil fue titular en el partido de México ante Chequia por el cierre del Grupo A.

Cuál es el valor de mercado de Gilberto Mora

Mora tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, de acuerdo con la última actualización del sitio especializado Transfermarkt. El mediocampista mexicano de Tijuana se mantiene como uno de los futbolistas más cotizados de la Liga BBVA MX pese a tener apenas 17 años.

Su crecimiento también lo posiciona como una de las principales promesas del balompié nacional. La misma fuente lo ubica como el tercer jugador más valioso de la Liga BBVA MX, el más valioso de Xolos y entre los futbolistas mexicanos mejor tasados del momento.