¿Cuánto dinero ganó el Copenhague de Rodrigo Huescas por participar en la Champions League?

El sorteo de la UEFA Champions League finalmente se llevó a cabo y los dos jugadores mexicanos ya conocen a los equipos que enfrentarán en la primera ronda. En ese sentido, no está de más conocer cuánto dinero obtuvo el Copenhague de Rodrigo Huescas por acceder a esta competición.

Razones para no perderse la Champions League | Miss Champions

Fueron varias las rondas que Rodrigo Huescas y el Copenhague tuvieron que lidiar para acceder a la Champions League, la última de ellas ante el Basel hace solo unos días. En ese sentido, son varios los millones que la institución de Dinamarca sumará solo por su inclusión en este torneo.

¿A qué equipos se enfrentará el Copenhague en la Champions League?

El nuevo formato de la UEFA Champions League estipula un total de ocho compromisos en esta primera fase, cuatro en calidad de local y cuatro de visitante. Los juegos en los que el Copenhague estará en casa serán frente a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Kairat, mientras que de visita se medirá a Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag.

¿Cuándo y dónde será la final de la Champions League?

De acuerdo con el calendario de la UEFA, la gran final de la Champions League se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo del 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, en un horario que hasta el momento se ha confirmado para el territorio mexicano.

¿Cuánto dinero ganará Copenhague y Rodrigo Huescas por estar en la Champions?

Se sabe que cada uno de los 36 cuadros que lograron su pase a esta fase de la Champions League recibirán un total de 18.62 millones de euros; además, a esta cantidad se le sumarán 2.1 millones por cada victoria que sumen, así como 700 mil euros por los empates que registren.

Si el Copenhague de Rodrigo Huescas logra acceder a la ronda de octavos de final logrará sumar 11 millones de euros, mientras que los cuartos suponen 12.5 millones. Si el club danés accede a la ronda semifinal ganará 15 millones de euros, mientras que los dos clubes que lleguen a la final obtendrán 18.5 millones, así como 6.5 más para el campeón de la Champions League.