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Final Champions League

#Galería Atlético vs Real Madrid en la final de Champions League

Por: Fernando Campos Robles

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Shaun Botterill/Getty Images | En las afueras del estadio San Siro

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Stefano Rellandini/REUTERS | La ‘Orejona’ , la más deseada por los aficionados del real Madrid y Atlético

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Shaun Botterill/Getty Images | Aficionados del Atlético de Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Aficionados del Real Madrid

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Clive Mason/Getty Images | Majestuoso el escenario para la final de la Champions League

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Clive Rose/Getty Images | Andrea Bocelli canta el himno de la Champions League

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Clive Rose/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega para centrar el balón

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Clive Rose/Getty Images | Gol de Sergio ramos para el Real Madrid

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Clive Rose/Getty Images | Sergio Ramos festeja el gol del Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Antoine Griezmann y Sergio Ramos pelean el balón

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Clive Rose/Getty Images | Antoine Griezmann dispara el tiro penal

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Clive Mason/Getty Images | Antoine Griezmann dispara al travesaño

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Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Yannick Carrasco remata para empatar el encuentro

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Kai Pfaffenbach/REUTERS | Yannick Carrasco festeja el gol con su familia

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Laurence Griffiths/Getty Images | Real Madrid festeja la undécima Copa de la Champions League al ganar por serie de penales

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Laurence Griffiths/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota el penal definitivo para el Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Real Madrid alza la Copa por undécima vez en su historia

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Shaun Botterill/Getty Images | En las afueras del estadio San Siro

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Stefano Rellandini/REUTERS | La ‘Orejona’ , la más deseada por los aficionados del real Madrid y Atlético

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Shaun Botterill/Getty Images | Aficionados del Atlético de Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Aficionados del Real Madrid

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Clive Mason/Getty Images | Majestuoso el escenario para la final de la Champions League

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Clive Rose/Getty Images | Andrea Bocelli canta el himno de la Champions League

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Clive Rose/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega para centrar el balón

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Clive Rose/Getty Images | Gol de Sergio ramos para el Real Madrid

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Clive Rose/Getty Images | Sergio Ramos festeja el gol del Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Antoine Griezmann y Sergio Ramos pelean el balón

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Clive Rose/Getty Images | Antoine Griezmann dispara el tiro penal

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Clive Mason/Getty Images | Antoine Griezmann dispara al travesaño

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Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Yannick Carrasco remata para empatar el encuentro

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Kai Pfaffenbach/REUTERS | Yannick Carrasco festeja el gol con su familia

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Laurence Griffiths/Getty Images | Real Madrid festeja la undécima Copa de la Champions League al ganar por serie de penales

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Laurence Griffiths/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota el penal definitivo para el Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Real Madrid alza la Copa por undécima vez en su historia

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