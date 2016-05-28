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Final Champions League
#Galería Atlético vs Real Madrid en la final de Champions League
Shaun Botterill/Getty Images | En las afueras del estadio San Siro
Stefano Rellandini/REUTERS | La ‘Orejona’ , la más deseada por los aficionados del real Madrid y Atlético
Shaun Botterill/Getty Images | Aficionados del Atlético de Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Aficionados del Real Madrid
Clive Mason/Getty Images | Majestuoso el escenario para la final de la Champions League
Clive Rose/Getty Images | Andrea Bocelli canta el himno de la Champions League
Clive Rose/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega para centrar el balón
Clive Rose/Getty Images | Gol de Sergio ramos para el Real Madrid
Clive Rose/Getty Images | Sergio Ramos festeja el gol del Real Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Antoine Griezmann y Sergio Ramos pelean el balón
Clive Rose/Getty Images | Antoine Griezmann dispara el tiro penal
Clive Mason/Getty Images | Antoine Griezmann dispara al travesaño
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Yannick Carrasco remata para empatar el encuentro
Kai Pfaffenbach/REUTERS | Yannick Carrasco festeja el gol con su familia
Laurence Griffiths/Getty Images | Real Madrid festeja la undécima Copa de la Champions League al ganar por serie de penales
Laurence Griffiths/Getty Images | Cristiano Ronaldo anota el penal definitivo para el Real Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Real Madrid alza la Copa por undécima vez en su historia
Shaun Botterill/Getty Images | En las afueras del estadio San Siro
Stefano Rellandini/REUTERS | La ‘Orejona’ , la más deseada por los aficionados del real Madrid y Atlético
Shaun Botterill/Getty Images | Aficionados del Atlético de Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Aficionados del Real Madrid
Clive Mason/Getty Images | Majestuoso el escenario para la final de la Champions League
Clive Rose/Getty Images | Andrea Bocelli canta el himno de la Champions League
Clive Rose/Getty Images | Cristiano Ronaldo llega para centrar el balón
Clive Rose/Getty Images | Gol de Sergio ramos para el Real Madrid
Clive Rose/Getty Images | Sergio Ramos festeja el gol del Real Madrid
Laurence Griffiths/Getty Images | Antoine Griezmann y Sergio Ramos pelean el balón
Clive Rose/Getty Images | Antoine Griezmann dispara el tiro penal
Clive Mason/Getty Images | Antoine Griezmann dispara al travesaño
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Yannick Carrasco remata para empatar el encuentro
Kai Pfaffenbach/REUTERS | Yannick Carrasco festeja el gol con su familia
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