Santiago Homenchenko es uno de los jugadores que, seguramente, más “novias” tendrá en el próximo mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX, y esto se debe principalmente al nivel que mostró con los Gallos del Querétaro pese a que el club quedó eliminado de la Liguilla.

El mediocampista uruguayo, que también se puede desenvolver como defensor central, fue de lo más constantes de la Liga BBVA MX antes de su lesión, misma que coincidió con el bajón futbolístico del Querétaro. Ahora bien, ¿cuánto dinero pedirían los Gallos por Santiago Homenchenko?

Esta es la fortuna que Querétaro pediría por Santiago Homenchenko

A pesar de que Santiago Homenchenko apenas lleva un buen año futbolístico en la Liga BBVA MX luego de pasar desapercibido por los Tuzos del Pachuca, la realidad es que, por su perfil, su edad (23 años) y el hecho de que se puede desenvolver en varias posiciones, hace que su ficha se eleve considerablemente.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Distintos medios consideran que los Gallos del Querétaro podrían pedir más de 10 millones de dólares al club de la Liga BBVA MX que desee llevarse a su jugador, esto a pesar de que el portal especializado Transfermarkt coloca a Santiago Homenchenko con un valor de 4.5 millones de euros.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX buscarían a Santiago Homenchenko?

El primer club de la Liga BBVA MX que habría levantado la mano para conocer los pormenores del presente de Santiago Homenchenko es la Máquina de Cruz Azul, institución que, sin embargo, no tendría al mediocampista como su deseo principal en este mercado de fichajes.

Junto a los celestes existen otros equipos que tiene a Santiago dentro de su carpeta de análisis, por lo que es posible que el charrúa no continúe en los Gallos Blancos para la siguiente temporada, y más después de que el club quedó eliminado previo a la Liguilla del Apertura 2026.