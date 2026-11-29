La Selección Mexicana disputó, hace unos días, su último juego oficial correspondiente al 2026 de la mano de Rafael Márquez, técnico que superó su primera prueba luego de acceder a la ronda semifinal de la Concacaf Nations League tras derrotar por los goles de visitante a Jamaica.

Ahora, la Selección Mexicana disputará su próximo duelo oficial contra los Estados Unidos, aunque se espera que previo a ello el combinado nacional tenga un par de duelos amistosos a inicios de año. Ahora bien, ¿qué jugador no habría convencido a Rafael Márquez y su cuerpo técnico?

Este es el jugador que no habría convencido a la Selección Mexicana

Después de los cuartos de final que tuvo ante el combinado de Jamaica, Rafael Márquez ya tiene una idea más clara respecto a los jugadores que sí le podrían ayudar en el terreno de juego, así como de aquellos elementos que simplemente no pudieron trascender en el mismo.

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En ese sentido, y considerando que no tuvo ningún minuto en los últimos dos duelos oficiales, todo haría indicar que Armando León no volvería a ser considerado para la Selección Mexicana al menos en un futuro a corto plazo, pues el mexicano no vio acción y ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes.

Cabe decir que es precisamente el apartado ofensivo en donde la Selección Mexicana ha variado más respecto a nombres como Santiago Giménez, Armando González o Julián Quiñones, esto a la espera de que Raúl Jiménez pueda recuperarse al cien por ciento de su lesión.

¿Quiénes fueron los mejores jugadores de la Selección Mexicana en la última fecha FIFA?

Gilberto Mora se alzó como el jugador con mejores sensaciones en el terreno de juego para la Selección Mexicana, pues disputó casi todos los minutos en los compromisos que tuvo ante Jamaica. Del mismo modo, Julián Quiñones también demostró un buen nivel en el campo.