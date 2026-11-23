Cruz Azul se consagró como uno de los mejores equipos del torneo regular en este Apertura 2026, pues después de un inicio titubeante de la mano de Joel Huiqui, la realidad es que el cierre de temporada fue uno de los mejores, motivo por el cual terminaron la misma entre los mejores lugares de la clasificación.

Cabe mencionar que Cruz Azul llegará a esta Liguilla como el actual campeón de la Liga BBVA MX luego del título que el club sumó hace unos meses cuando derrotó a Pumas en el Olímpico Universitario, aunque ahora cuenta con una ventaja que en aquel momento no tenía y que lo hace aún más favorito.

¿Con qué ventaja llega Cruz Azul a esta Liguilla del Apertura 2026?

Como recordarás, Cruz Azul logró el décimo título de Liga en su historia al vencer a Pumas por un global de 2-1 en CU, un resultado que obtuvo pese a las constantes lesiones con las que el club tuvo que lidiar no solo en la gran final, sino a lo largo de la Liguilla que los consagró con el campeonato.

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Tan solo en la gran final, Cruz Azul no tuvo al cien por ciento a elementos como Jesús Orozco Chiquete y Gabriel Fernández, quienes jugaron infiltrados la mayor parte de los minutos que estuvieron en el campo. Esta situación, para la Liguilla del Apertura 2026, cambiará por completo.

Y es que, después de sufrir de varias bajas durante gran parte de la temporada, y salvo la baja de Amaury Morales desde el inicio del torneo, Joel Huiqui contará con plantel completo para enfrentar este camino por el título, hecho que hace de Cruz Azul un candidato fuerte al campeonato del Apertura 2026.

¿Cruz Azul es la plantilla más costosa de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, la plantilla de Cruz Azul para este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tiene un valor de 100.53 millones de euros. Esta la convierte en la segunda más costosa del futbol mexicano solo por debajo del América, equipo que vale 131.18 millones de euros.