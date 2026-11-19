Pumas disputará uno de los duelos más importantes que ha tenido a lo largo de esta década este mismo fin de semana cuando reciba, en la cancha del Olímpico Universitario, a los Rayados de Monterrey, en un partido de vida o muerte para ambas instituciones rumbo a la Liguilla.

En estos momentos Pumas no depende de sí mismo para acceder a la fiesta grande del futbol mexicano, por lo que, además de buscar el triunfo ante Rayados, necesita una serie de combinaciones más. Ahora bien, ¿cuál fue la petición del club que no fue del agrado de los aficionados?

¿Qué petición hizo la directiva de Pumas a sus aficionados?

Fue a través de sus redes sociales que Pumas compartió un spot en donde hace un “llamado urgente” a su afición para llenar el Estadio Olímpico Universitario, todo esto en el duelo de este sábado en donde recibirán a Rayados a las 7 de la noche como parte de la Jornada 17 del Apertura 2026.

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La Jornada 17 se juega en C.U., tu apoyo es muy importante, unidos por el objetivo 👊



Los boletos para el partido ante Monterrey ya están a la venta 👉 https://t.co/4FgMt3QxHX 🎟️ en Ticketmaster.#SiemprePumas pic.twitter.com/yNhCXDuQrQ — PUMAS (@PumasMX) November 18, 2026

“La Jornada 17 se juega en CU. Tu apoyo es muy importante, unidos por el objetivo. Los boletos para el partido ante Monterrey ya están a la venta”, escribió la cuenta de Pumas, esto mientras colocaban una imagen en donde daban a conocer los precios de los boletos para el duelo de este fin de semana.

¿Cómo tomó la afición de Pumas la petición de la directiva?

Como era de esperarse, la petición de la directiva no fue del agrado de la mayoría de la afición universitaria por dos puntos principales. El primero de ellos fue que, a su consideración, el costo de los boletos es elevado en relación a la triste temporada que el club ha tenido hasta ahora.

La segunda razón de la molestia de la afición del Pedregal tiene que ver precisamente con el triste nivel que Pumas ha mostrado a lo largo de la temporada regular, por lo que, a falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que CU no se llenará en el último duelo del torneo previo a la Liguilla para los universitarios.