Esto ganará Javier Hernández en Atlético Dallas; nadie cree la cantidad

Aunque se manejó que apostaría por otro proyecto dentro del futbol mexicano, Javier Hernández regresó al balompié de los Estados Unidos para ser la cara de una nueva franquicia de la segunda división. El Atlético Dallas fue el club elegido, sin embargo se indica que la apuesta evidentemente no fue deportiva… aunque el proyecto podría ser un ámbito más integral al considerarse una figura pública de alto rango.

¿Cuánto ganará Chicharito en el Atlético Dallas?

Pese a que recién terminado su vínculo con Chivas se dijo que sería parte de la vuelta al Atlante, el ariete mexicano apostó por una nueva franquicia en Estados Unidos. El Atlético Dallas es un club que está naciendo y que iniciará competencias deportivas hasta el 2027. Sin embargo, Javier se mudará a Estados Unidos en breve, para fungir como un representante del equipo en lo que resta del 2026.

En ese sentido, por las reglas financieras de la liga, Dallas no puede darle cifras millonarias como sueldo. Según algunos reportes extraoficiales, Chicharito cobraría 350, 000 dólares al año, lo cual evidentemente es un cambio drástico de los 3.5 millones que cobraba como jugador de Chivas en su última etapa como futbolista profesional.

En ese sentido, el proyecto incluso abarca un ámbito integral con Javier como figura representativa del futbol mundial que atraiga interés en un nuevo club de futbol. Por ello, probablemente hay negocios/contratos alrededor de otros aspectos que su propio salario como futbolista no abarcan.

¿Por qué Dallas iniciará actividades hasta 2027?

En parte de los comentarios que se han ido en contra de Javier Hernández se encuentra el destino escogido. Pero tal como ha quedado claro en diferentes estrellas mundiales, la llegada a los Estados Unidos es una opción ideal en calidad de vida, tranquilidad y un aspecto de comodidad en la práctica del futbol profesional para estrellas.

Sin embargo, lo que resta del año sería un aspecto de integración a la ciudad y eventos diversos que el Atlético Dallas tenga en mente para aprovechar a una leyenda del futbol mexicano… y destacado delantero del futbol internacional.