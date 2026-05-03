Bernardo Silva confirma su salida del Manchester City, ¿cuánto tendría que pagar el Barcelona por él?

Es oficial. Después de muchos rumores que hablaban de su futuro inmediato, finalmente Bernardo Silva confirmó su salida del Manchester City al término de la temporada actual, hecho que ha generado muchas reacciones, sobre todo, de aquellos fanáticos que siguen de cerca al Barcelona.

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Considerado uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Manchester City, y con más de 400 partidos a nivel profesional, el mediocampista de 31 años confirmó su salida de la Premier League después de conquistar todos los campeonatos con el club, por lo que ahora buscará un nuevo reto en su carrera.

¿Cuánto tendría que pagar el Barcelona por Bernardo Silva?

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de Bernardo Silva asciende a 27 millones de euros; sin embargo el hecho de ser agente libre para el próximo mercado de transferencia hace que el club tenga que pagar mucho menos dinero por el seleccionado portugués.

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De hecho, si el Barcelona desea adquirir al futbolista este solo tendría que llegar a un acuerdo salarial por él, mismo que tendría que ser elevado considerando que, hace unos años, llegó a ser uno de los mejores mediocampistas de la Premier League por su funcionamiento en el City.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el conjunto culé muestra su interés por Bernardo, aunque la situación ahora luce más viable para el cuadro blaugrana, mismo que tiene como objetivo principal conquistar la próxima edición de la UEFA Champions League.

¿Cuántos títulos sumó Bernardo Silva en el Manchester City?

La etapa de Bernardo Silva en el Manchester City fue por demás exitosa, pues con el club sumó 19 trofeos destacando seis Premier League, dos FA Cup, cinco Carabao Cup, tres Community Shield, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Champions League.