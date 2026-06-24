¿Cuánto vale Juan Brunetta? Esto debe pagar el club que quiera ficharlo

Pese a que el Mundial 2026 es lo que tiene a todo el mundo entretenido, el mercado de fichajes en México sigue moviéndose, pues el nuevo torneo empieza en menos de un mes. Ante eso, varios reportes dictaminan que Cruz Azul quiere romper el ámbito local con un bombazo. Y es que los Tigres estarían dispuestos a vender a Juan Brunetta. Aunque había otros interesados, La Máquina lleva la delantera.

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¿Juan Brunetta llegará a Cruz Azul?

En días recientes se indicó que el entorno de Juan Brunetta ya no estaría del todo tranquilo en la Sultana del Norte. La afición lo atacó severamente en el cierre de campaña y por ello la directiva vería con buenos ojos venderlo, antes de que termine su contrato en diciembre de 2027. Y aunque América estaba intentando algún negocio con los felinos… Cruz Azul llevaría la delantera.

Ante la falta de soltura millonaria de los de Coapa, los celestes ya estarían avanzando en conversaciones, que como siguiente paso tendrían que convencer a Tigres. Parece que la gente del argentino ya fue convencida, por lo que faltaría el arreglo entre clubes. Con esto, los cruzazulinos deberían cubrir dos gastos importantes.

Si Cruz Azul quiere fichar a Juan Brunetta, lo cual sería el bombazo del verano, debe desembolsar 11 millones de dólares… según las cifras que manejan sitios especializados. Mientras que el otro tema es el alto salario del mediocampista ofensivo. Medios como Salary Sports argumentan que el sudamericano percibe 28 millones, 589 mil 600 pesos al año. Entonces, la directiva tendría que resolver esos temas… que no son menores.

¿Cruz Azul fichará más jugadores… además de Juan Brunetta?

Según los reportes alrededor de los celestes, existe en estos momentos una prioridad por lograr el fichaje de Brunetta. Sin embargo, se indica que Joel Huqiui pidió un centro delantero, un defensa lateral por derecha y otro zaguero central. Entonces… si llega el argentino, se indica que la plaza de extranjero que buscarían liberar es la de Gonzalo Piovi. El defensivo lleva meses con interés de la MLS, por lo que podrían acelerar el proceso para tener todo listo de cara al inicio del semestre final de 2026.