¿Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para igualar al Chicharito Hernández en Europa?

Este miércoles 27 de agosto, el Fulham obtuvo su primera victoria de la temporada tras derrotar al Bristol City, en duelo correspondiente a una de las primeras rondas de la Carabao Cup. Uno de los hechos que destacaron fue la anotación de Raúl Jiménez, quien cada vez se acerca más a lo hecho por el Chicharito Hernández.

Son varias las temporadas que Raúl Jiménez ha logrado mantenerse en Europa, hecho que lo coloca como uno de los mejores delanteros en la historia del país. Ahora, con la anotación de ayer, se acerca cada vez más a las dianas que, en su momento, logró Javier, el Chicharito Hernández.

¿Cuántas temporadas con gol lleva Raúl Jiménez en Europa?

Después de la gran anotación obtenida en la Carabao Cup con el Fulham, Raúl Jiménez, de 34 años de edad, presume un total de 12 temporadas consecutivas anotando en el futbol del viejo continente, lo cual habla de la continuidad que el mexicano ha tenido en el terreno de juego.

¿En cuántos equipos de Europa ha estado Raúl Jiménez?

Luego de brillar en las Águilas del América, Raúl Jiménez dio el paso a Europa para jugar en el Atlético de Madrid. Posteriormente, el “Lobo Mexicano” emigró a Portugal para defender los colores del Benfica y, después, formó parte de los Wolves de la Premier League. Hoy en día, se mantiene en la mejor liga del mundo a través del Fulham.

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en Europa en relación con Javier Hernández?

Si bien tuvo menos temporadas en Europa, Javier Hernández alcanzó una regularidad importante en la mayoría de los equipos en los que estuvo, destacando el Manchester United y el Bayer Leverkusen. Ante ello, el canterano del Guadalajara presume haber anotado 127 dianas en el viejo continente.

La situación con Raúl Jiménez , sin embargo, está cada vez más cercana. Y es que, en su travesía en Europa, y contando los cuatro equipos en los que ha estado, el atacante titular de la Selección Mexicana ya registra 111 dianas, por lo que solamente está a 16 tantos de igualar lo hecho por Javier, hecho que podría logar esta misma temporada.