Mexico Open at Vidanta contará con la participación de 132 golfistas

¡Conoce más sobre el torneo de golf más importante de nuestro país! No te pierdas la cobertura EN EXCLUSIVA del torneo del 28 de abril al 1 de mayo

El mejor golf del mundo está en nuestro país. No te pierdas la cobertura que tenemos preparada para ti del jueves 28 de abril al domingo 1 de mayo, el Mexico Open at Vidanta por las pantallas de TV Azteca Deportes.

Recuerda que el sábado y domingo, podrás seguir las rondas a través de la señal de a más, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes; donde estará el mejor equipo de analistas y expertos, preparados para llevarte las mejores emociones.

¿Cuánto ganará el ganador del Mexico Open at Vidanta?

Mexico Open at Vidanta se coloca como un torneo de alto calibre y de suma importancia en la máxima categoría del deporte de los bastones. El golfista que consiga ganar el torneo de golf más importante de México recibirá grandes premios. En lo económico, se llevará una bolsa de 7.3 millones de dólares. En lo deportivo, serán 500 puntos en el ranking de la PGA.

Por último, el torneo dará pases de lujo a torneos como The Masters, The Players Championship y el Sentry Tournament of Champions.