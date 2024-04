Jugador mexicano próximo a conocer su futuro tras polémico dopaje

Erick ‘Cubo’ Torres está próximo a conocer su futuro en el futbol de Costa Rica, el delantero mexicano dio positivo a clostebol tras un control antidopaje realizado en noviembre pasado cuando todavía pertenecía a las filas del Guanacasteca. Se reporta que la audiencia final está programada para llevarse a cabo el próximo miércoles 17 abril, fecha en la que el delantero sabría si puede volver a las canchas pronto o deberá de esperar todavía más.

El futbolista y su círculo cercano decidió presentar una apelación formal, pues de acuerdo a sus palabras, todo se debe a un error y no a que haya querido sacar provecho. Torres debió tratarse por una uña encarnada y la crema que el médico del club utilizó para cicatrizar la herida contenía la sustancia prohibida. Lamentablemente para el azteca, esto se dio a conocer a pocos días de que se oficializara su llegada al Herediano, equipo con el que todavía no juega y al que sigue perteneciendo.

¿Está para la Selección Mexicana? Renato Paiva habla sobre el nivel de Alexis Vega

Te puede interesar: Champions League: Arsenal recibe a la maquinaria alemana del Bayern

Según la información que se tiene hasta el momento, de no existir sanción, ‘Cubo’ concluiría su contrato de dos años con el Herediano, cuadro que actualmente dirige el también mexicano Héctor ‘Pity’ Altamirano y que prácticamente quedó eliminado de la CONCACAF Champions Cup tras una goleada de escándalo sufrida a manos del Pachuca.

“Eso es muy difícil de decir, puede que el Tribunal resuelva de una manera oral, por lo que tendríamos una resolución, o la notificación sea escrita por lo que se esperaría en una semana”, dijo Juan Carlos Retana, asesor legal del futbolista, sobre el tiempo que podrían tardar en obtener una respuesta. Cabe mencionar que son cinco las partes invitadas a la audiencia de la próxima semana.

Antes de llegar al rojiamarillo, Torres firmó diez anotaciones con el Guanacasteca, por lo que comenzó a llamar la atención alrededor del país centroamericano. Quizá pronto el artillero de 31 años pueda volver a las canchas.

‘Cubo’ Torres admite difícil momento tras dopaje

Poco después de dar positivo en un control antidopaje en Costa Rica, Erick ‘Cubo’ Torres confesó que vive momentos complicados, pues no se considera como un jugador que busque sacar provecho de sus rivales.

“He tenido altas y bajas en mi carrera, pero sin duda es uno de los momentos más fuertes que me ha tocado vivir. Es uno de los momentos que más me ha hecho crecer y sí, se podría decir que es de los momentos más complicados, he perdido finales, pero este sí me tiene un poco más ansioso”, confesó.

Te puede interesar: Uriel Antuna deja de ser ‘El Brujo’ y este es su nuevo apodo