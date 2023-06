Dani Alves rompió el silencio y contó su versión desde la prisión

Hace ya 5 meses la policía de Barcelona detuvo a Dani Alves por una demanda de agresión sexual, el jugador brasileño aún tenía contrato con los Pumas en la Liga BBVA MX cuando lo arrestaron, desde entonces no ha podido demostrar su inocencia y sigue tras las rejas, en una entrevista con el medio español La Vanguardia confesó lo que sucedió la noche de los sucesos en la discoteca de Barcelona.

“Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, explicó el brasileño.

¿Cómo conoció a la persona que lo acusa de agresión?

“Nosotros llegamos al Sutton, a la mesa que nos asignaban con frecuencia y como siempre, se acercó el responsable del VIP para preguntarnos si queríamos conocer a alguna chica. Eso pasaba siempre que no iba con mi mujer. Le dije que sí y primero se acercaron dos chicas. Pero nos incomodó que quisieran hacer fotos. Les pedimos que se fueran. En ese momento pasaron las tres jóvenes frente a nuestra mesa y nos miraron. Nosotros también a ellas. Le pedimos al camarero que les preguntaran si querían acercarse. Y vinieron. Nosotros teníamos champagne y les ofrecimos pedir cualquier cosa que les apeteciera. La señorita con la que tuve el problema empezó a bailar muy pegado a mi”, señaló Alves.

Después del primer acercamiento, Alves, confesó el interés por ir con la mujer a un lugar más privado.

“Yo le propuse ir al baño. Lo hice porque sé que está ese baño. Llevábamos un rato bailando muy pegados. No nos besamos, ni nada. Pero era evidente por los movimientos y las miradas que había una atracción. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro y el rasguño es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación. No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en baño” puntualizó el ex futbolista.

Dani Alves está tranquilo en la prisión

A pesar de lo que podría ser un infierno para algunos, Dani Alves se siente tranquilo en la prisión de Barcelona y tiene plena seguridad de su inocencia.

“Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono”, finalizó Dani Alves para La Vanguardia de España.

