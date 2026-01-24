¡Cerca de regresar! Luego de salir de Pumas, Dani Alves volvería a las canchas y jugaría lo que resta de la temporada

En las últimas horas, Dani Alves se volvió tendencia en las redes sociales pues diferentes medios en Europa han asegurado que el futbolista brasileño estaría muy cerca de regresar a las canchas.

Dani Alves, inactivo desde 2023 cuando jugó con Pumas, estaría cerca de regresar de forma profesional. Los medios han asegurado que el jugador estaría cerca de llegar a un acuerdo con el São João de Ver, club de la Terceira Liga portuguesa.

🚨 Dani Alves prepara regresso aos relvados em Portugal O brasileiro está a tratar de toda a documentação final para ser inscrito como jogador do São João de Ver, e jogar na fase de manutenção na Liga 3, num contrato até ao final da época com outra opcional, conforme avançou… pic.twitter.com/3azSymtAEP — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 23, 2026

El jugador tendría todo para poder asegurar su lugar en el equipo pues hace varios días, el Sporting Clube São João de Ver anunció de manera oficial la llegada de Dani Alves como copropietario de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club, por lo que regresar a las canchas y usar el uniforme del equipo es una posibilidad sería.

Dani Alves quiere regresar a jugar para salvar a su equipo del decenso

El motivo por el que regresaría Alves a la canchas es para poder hacer que su club se mantenga en la división y no descienda una categoría más.

Por el momento, estaría tramitando su ficha federativa, en caso de ser aprobada jugaría hasta junio de 2026, con la opción de prolongar su estancia una temporada más.

La idea de Dani Alves es, una vez retirandose, podría iniciar su carrera como entrenador después de haber obtenido recientemente la licencia UEFA A.