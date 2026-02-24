David Medrano CONFIRMA que sí se jugarán los partidos de repechaje y la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara

Este martes 24 de febrero del 2026, el colaborador de TV Azteca Deportes, David Medrano confirmó en sus redes sociales que sí se jugarán los partidos de repechaje y de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tenían como sede Guadalajara.

Medrano reveló que por el momento, dentro de la FIFA no han considerado esa posibilidad. Además, detalló que el próximo fin de semana, llega el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a la ciudad de Guadalajara para poder estar en diferentes puntos y han iniciado con los preparativos para que puedan llegar los equipos que van a disputar el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Que no le digan, que no le cuenten. Por ahora, por ahora, nadie en FIFA ha pensado en quitarle la sede a Guadalajara, lo confirmó hoy el gobernador del estado acá en la ciudad. Esta claro que hay una preocupación y el día de ayer el directo general de FIFA para México sostuvo un dialogo con todas las autoridades de Jalisco para conocer como esta el tema. Sin embargo de eso, a que este en riesgo, creamelo usted que hay mucha, mucha, diferencia. Todavía nadie se ha planteado dentro de la FIFA, esa posibilidad.

Tan es así, que el próximo fin de semana, el sábado llega el trofeo de la Copa del Mundo a Guadalajara, será plazeado, estará en varios escenarios y todo se prepara para que en 10 días empiecen a llegar los equipos Jamaica, Nueva Caledonia y Congo, que van a jugar el repechaje en la ciudad de Guadalajara. Por ahora, por ahora, nada".

Guadalajara se prepara para los 2 partidos de repechaje y para los 4 de Copa del Mundo. El fin de semana llega el trofeo mundialista. pic.twitter.com/cNBgPTbwIB — david medrano felix (@medranoazteca) February 24, 2026

Gobernador de Jalisco confirma eventos en Guadalajara

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó ante los medios que en comunicación con la FIFA, tendrán el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los dos partidos de repechaje y los cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Les confirmo, la FIFA tendrá su evento para la presentación del trofeo de la Copa del Mundo este sábado 28 de febrero en el Estadio Akron, confirmar las autoridades de FIFA y el trofeo de FIFA, confirmado los dos partidos de repechaje y confirmado los cuatro partidos Mundialistas"

¿Qué juegos son los que se van a disputar del Repecheja de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara?

El repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa del 23 al 31 de marzo, los encuentros que se disputan son los siguientes:



Jueves 26 de marzo

Nueva Caledonia vs Jamaica

Estadio de Guadalajara

20:00 horas tiempo del centro de México

Martes 31 de marzo

República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia y Jamaica, Estadio de Guadalajara

¿Que juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juegan en Guadalajara?

Los cuatro juegos que se disputaran en Guadalajara en la Copa Mundial de la FIFA 2026 corresponden a partidos de la Fase de Grupos, teniendo a selecciones como: Corea del Sur, México, Corea del Sur, Colombia, Jamaica, Uruguay vs España

