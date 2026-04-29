David Medrano revela que un árbitro no estará en la Liguilla del Clausura 2026 tras “perjudicar” al América

Hace unas horas, David Medrano, colaborado de TV Azteca Deportes dio a conocer en sus redes sociales que un árbitro no estará en la Liguilla del Clausura 2026 luego de un error que cometió en el partido de América vs Atlas, afectando al equipo de Coapa.

El central que no será considerado para la Liguilla, según David Medrano, es Víctor Cáceres. El periodista reveló que durante el partido de América vs Atlas, el VAR le indicó que esperara pues estaban revisando el penal fallado del América por una posible infracción de Camilo Vargas, el central decidió reanudar el encuentro, no haciendo caso a la instrucción y es por eso que hoy fue informado que no formará parte de la Liguilla del torneo.

"SE EQUIVOCÓ VS AMERICA En el América vs Atlas, el VAR después del penalti fallado le indicó a Víctor Cáceres que no reanudara ya que se estaba analizado una posible infracción de Camilo Vargas. El silbante no hizo caso y reanudó . Hoy le informaron que está fuera de la Liguilla".

SE EQUIVOCÓ VS AMERICA

En el América vs Atlas, el VAR después del penalti fallado le indicó a Víctor Cáceres que no reanudara ya que se estaba analizado una posible infracción de Camilo Vargas. El silbante no hizo caso y reanudó . Hoy le informaron que está fuera de la Liguilla. pic.twitter.com/WzbRdY1mnt — david medrano felix (@medranoazteca) April 29, 2026

No se conoce si el central no será considerado para toda la Liguilla o solo para los juegos de ida y vuelta de los Cuartos de Final de la LIGA BBVA MX

Así fue la atajada de penal Camilo Vargas

Con la toma de la transmisión, se aprecia la gran atajada de Camilo Vargas pero de igual forma se ve como el portero no se encontraba tocando la linea de meta.