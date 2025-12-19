CONFIRMADO: Ancelotti se va de Brasil tras discutir con la directiva

En Brasil, todos se han sorprendido pues Ancelotti, director técnico italiano ha dejado de ser el entrenador luego de estar cinco meses en el equiupo, diferentes medios aseguran que se va por supuestos problemas con la directiva del equipo.

Se trata de Davide Ancelotti, quien ha dejado de ser el entrenador del Botafogo luego de 33 partidos dirigidos con saldo de 15 triunfos, 10 juegos empatados y sólo ocho perdidos.

El club informó en sus redes sociales que Davide Ancelotti, deja de ser el entrenador, junto a él se van el preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan.

"Davide Ancelotti ya no es el entrenador del Botafogo. Botafogo anuncia que Davide Ancelotti deja el primer equipo como entrenador. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también se marchan. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles (17). El Club agradece a Ancelotti su profesionalismo y compromiso durante su etapa al frente del equipo y como miembro de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros proyectos. El nuevo cuerpo técnico se anunciará próximamente".

NOTA OFICIAL Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo. O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após… pic.twitter.com/odSXlMXdSc — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025

Los motivos por los que Davide Ancelotti habría dejado de ser entrenador del Botafogo

Medios locales han dado a conocer que el entrenador habría decidido presentar su renuncia al equipo tras varios problemas con gente dentro del club.

Ancelotti habría advertido no seguir en el proyecto si el club despedía a Guerra, el equipo hizo caso omiso y confirmó la destitución del preparador físico, lo que provocó la salida del hijo del actual entrenador de la Selección de Brasil.