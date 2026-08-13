México se acerca al BOLETO OLÍMPICO de flag football
Las selecciones varonil y femenil de México arrancaron el Campeonato Mundial de Flag Football 2026 con dos triunfos cada una en busca del boleto olímpico
El Campeonato Mundial de Flag Football 2026, con sede en Dusseldorf, Alemania, está en marcha y las selecciones varonil y femenil de México arrancaron con dos triunfos cada una en busca del boleto a los Juegos Olímpicos a Los Ángeles 2028.
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En la rama femenil se impusieron 38-14 a Alemania y 53-24 a Eslovenia. Ante las germanas, Tania Rincón se encargó de marcar los primeros tres touchdowns de México, Andy Martínez sumó otros dos y Silvia Contreras completó el registro de anotaciones. Diana Flores es el estandarte de la Selección Mexicana de Flag Football y ella fue clave para el triunfo sobre las eslovenas al conectar touchdowns con Mónica Rangel y con Silvia Contreras dos veces cada una y tanto con Victoria Chávez como con Yaritza Morales.
La selección masculina de México obtuvo triunfos sobre Alemania de 30-22 y sobre Brasil por marcador de 38-25. El combinado azteca se impuso a los locales gracias a las anotaciones de Guillermo Zanabria, Christopher Cardona y Damián Chirinos; la clave estuvo en hacer válidas tres conversiones de dos puntos por Alberto Villegas, Victor Balderramos y Diego Arvizu. El duelo contra los brasileños no fue sencillo ya que los sudamericanos mantuvieron cerrado el juego durante la primera mitad y la ventaja mexicana era de 18-13 en ese momento. Sin embargo, una buena defensa con la intercepción de Santiago Rodríguez y una ofensiva rápida le permitieron acabar con dos triunfos en dos partidos.
¿Cuáles son los próximos rivales de México en el Mundial de Flag Football?
Diana Flores y compañía cerrarán su participación en la primera ronda del Campeonato Mundial de Flag Football 2026 con el duelo ante Italia. El juego contra las italianas comenzará a las 3:45 a.m., tiempo del centro de México.
La Selección de México de Flag Football varonil enfrentará a Suiza el viernes 14 de agosto a las 6:15 de la mañana, tiempo del centro de México, para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026.