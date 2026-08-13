México se acerca al BOLETO OLÍMPICO de flag football

El Campeonato Mundial de Flag Football 2026, con sede en Dusseldorf, Alemania, está en marcha y las selecciones varonil y femenil de México arrancaron con dos triunfos cada una en busca del boleto a los Juegos Olímpicos a Los Ángeles 2028.

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En la rama femenil se impusieron 38-14 a Alemania y 53-24 a Eslovenia. Ante las germanas, Tania Rincón se encargó de marcar los primeros tres touchdowns de México, Andy Martínez sumó otros dos y Silvia Contreras completó el registro de anotaciones. Diana Flores es el estandarte de la Selección Mexicana de Flag Football y ella fue clave para el triunfo sobre las eslovenas al conectar touchdowns con Mónica Rangel y con Silvia Contreras dos veces cada una y tanto con Victoria Chávez como con Yaritza Morales.

La selección masculina de México obtuvo triunfos sobre Alemania de 30-22 y sobre Brasil por marcador de 38-25. El combinado azteca se impuso a los locales gracias a las anotaciones de Guillermo Zanabria, Christopher Cardona y Damián Chirinos; la clave estuvo en hacer válidas tres conversiones de dos puntos por Alberto Villegas, Victor Balderramos y Diego Arvizu. El duelo contra los brasileños no fue sencillo ya que los sudamericanos mantuvieron cerrado el juego durante la primera mitad y la ventaja mexicana era de 18-13 en ese momento. Sin embargo, una buena defensa con la intercepción de Santiago Rodríguez y una ofensiva rápida le permitieron acabar con dos triunfos en dos partidos.

¿Cuáles son los próximos rivales de México en el Mundial de Flag Football?

Diana Flores y compañía cerrarán su participación en la primera ronda del Campeonato Mundial de Flag Football 2026 con el duelo ante Italia. El juego contra las italianas comenzará a las 3:45 a.m., tiempo del centro de México.

La Selección de México de Flag Football varonil enfrentará a Suiza el viernes 14 de agosto a las 6:15 de la mañana, tiempo del centro de México, para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026.