De qué murió Gerd Müller, el emblemático goleador alemán que hizo historia en México 1970

Un 3 de noviembre, pero de 1945, nació en Baviera Alemania un hombre llamado Gerd Muller, quien entraría a la cúpula del futbol como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos y que, pese a morir hace unos años, siempre será recordado por su actuación en el Mundial de México 1970.

Durante muchos años Gerd Muller fue el máximo anotador en la historia de los Mundiales hasta la llegada de elementos como Ronaldo, Klose, Messi y Mbappé. Aunado a esto, al alemán se le recuerda por la estupenda actuación que tuvo hace 26 años, más precisamente en el Mundial 1970.

¿Cómo fue la actuación de Gerd Muller en el Mundial de México 1970?

Más allá de que la Selección de Alemania se quedó con el tercer lugar en aquel Mundial de 1970, la realidad es que, a nivel individual, Gerd Muller concretó una de las actuaciones más dominantes en la historia al protagonizar un total de diez anotaciones en seis juegos disputados.

Gerd obtuvo la Bota de Oro y fue parte fundamental del tercer lugar que Alemania Federal obtuvo en dicho campeonato. Del mismo modo, el alemán se hizo presente en prácticamente todas las instancias de la Copa del Mundo, destacando los siete tantos en la fase de grupos ante Marruecos y su triplete contra Bulgaria y Perú.

Posteriormente, en los cuartos de final, Muller anotó el gol decisivo en la prórroga para que Alemania venciera 3-2 a Inglaterra para volver a marcar un doblete en la ronda semifinal en la derrota de su Selección ante Italia por 4-3. En el duelo por el tercer lugar no anotó; sin embargo, el trabajo ya estaba hecho.

¿Cuál fue la causa de muerte de Gerd Mudller?

Fue el pasado 15 de agosto del 2021 cuando Gerd Muller perdió la vida a los 75 años de edad luego de una larga lucha contra la demencia senil y el Alzhéimer, enfermedad que le fue diagnosticada en el 2011 y que se hizo pública tres años después, generando tristeza en la comunidad deportiva en general.