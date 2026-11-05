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Fútbol

José Corona, hijo de Chuy Corona, es convocado para el Mundial sub 17

El arquero de los Xolos de Tijuana buscará ser el titular del cuadro nacional en la justa mundialista que se llevará a cabo a finales de novimebre y principios de diciembre en Qatar.

México Mundial sub 17
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Selección Mexicana de Futbol quiere su tercer campeonato mundial sub-17 en la historia y ya están definidos los futbolistas que buscarán la gloria eterna a finales de año. Jurgen Castañeda; estratega dio a conocer la lista final de convocados y entre los nombres que destacan está el de José Corona; hijo del medallista olímpico en Londres 2012 y ex arquero de Cruz Azul, José de Jesús Corona.

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A través de redes sociales, la selección dio a conocer el nombre de los futbolistas que representarán al país en la justa mundialista que se llevara a cabo en Doha y la cuál tendrá por primera vez a 48 selecciones compitiendo, tal como paso en Norteamérica 2026. México comparte sector con Camerún, Rumania y Venezuela, rivales que en el papel no son más fuertes que el combinado nacional y hasta se podría pensar en un liderato de grupo.

Convocatoria México sub-17

PORTEROS

José Corona — Tijuana

Johan Cuenca — Tigres

Marcelo Ávalos — SJ Earthquakes

DEFENSAS

André Godinez — Chivas

Gerson Gutiérrez — Chivas

Alan Hernández — León

Dylan Martínez — Necaxa

Adonaí Valdez — América

Álvaro Velázquez — Monterrey

Miguel de Jesús Rivera — América

MEDIOS

Santiago Cisneros — León

Jonathan de la Fuente — Colorado Rapids

Edy Lugo — Monterrey

Juan Martínez — Querétaro

Jesús Orduño — Tijuana

Ángel Reyes — Atlético de San Luis

Saulo Tejeda — Dinamo Zagreb

Matthew Arana — Houston Dynamo

DELANTEROS

Da’Vian Kimbrough — Dallas FC

Fernando Ruíz — Toluca

Adán Sánchez — Monterrey

DT: Jürgen Castañeda

Partidos de México en el Mundial Sub-17 2026 (Grupo K):

  • Sábado 21 de noviembre de 2026 → México vs Rumania (Aspire Zone, Doha)
  • Martes 24 de noviembre de 2026 → México vs Camerún (Aspire Zone, Doha)
  • Viernes 27 de noviembre de 2026 → Venezuela vs México (Aspire Zone, Doha)

Cabe recordar que, México fue campeón del mundo sub-17 por primera vez en Perú 2005 con la generación comandada por Jesús Ramírez y que tenía nombres como el de Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Seis años más tarde, México repitió la hazaña en suelo nacional al derrotar a Uruguay en el hoy Estadio Banorte.