José Corona, hijo de Chuy Corona, es convocado para el Mundial sub 17

La Selección Mexicana de Futbol quiere su tercer campeonato mundial sub-17 en la historia y ya están definidos los futbolistas que buscarán la gloria eterna a finales de año. Jurgen Castañeda; estratega dio a conocer la lista final de convocados y entre los nombres que destacan está el de José Corona; hijo del medallista olímpico en Londres 2012 y ex arquero de Cruz Azul, José de Jesús Corona.

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A través de redes sociales, la selección dio a conocer el nombre de los futbolistas que representarán al país en la justa mundialista que se llevara a cabo en Doha y la cuál tendrá por primera vez a 48 selecciones compitiendo, tal como paso en Norteamérica 2026. México comparte sector con Camerún, Rumania y Venezuela, rivales que en el papel no son más fuertes que el combinado nacional y hasta se podría pensar en un liderato de grupo.

Convocatoria México sub-17

PORTEROS

José Corona — Tijuana

Johan Cuenca — Tigres

Marcelo Ávalos — SJ Earthquakes

DEFENSAS

André Godinez — Chivas

Gerson Gutiérrez — Chivas

Alan Hernández — León

Dylan Martínez — Necaxa

Adonaí Valdez — América

Álvaro Velázquez — Monterrey

Miguel de Jesús Rivera — América

MEDIOS

Santiago Cisneros — León

Jonathan de la Fuente — Colorado Rapids

Edy Lugo — Monterrey

Juan Martínez — Querétaro

Jesús Orduño — Tijuana

Ángel Reyes — Atlético de San Luis

Saulo Tejeda — Dinamo Zagreb

Matthew Arana — Houston Dynamo

DELANTEROS

Da’Vian Kimbrough — Dallas FC

Fernando Ruíz — Toluca

Adán Sánchez — Monterrey

DT: Jürgen Castañeda

Partidos de México en el Mundial Sub-17 2026 (Grupo K):

Sábado 21 de noviembre de 2026 → México vs Rumania (Aspire Zone, Doha)

Martes 24 de noviembre de 2026 → México vs Camerún (Aspire Zone, Doha)

Viernes 27 de noviembre de 2026 → Venezuela vs México (Aspire Zone, Doha)

Cabe recordar que, México fue campeón del mundo sub-17 por primera vez en Perú 2005 con la generación comandada por Jesús Ramírez y que tenía nombres como el de Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Seis años más tarde, México repitió la hazaña en suelo nacional al derrotar a Uruguay en el hoy Estadio Banorte.