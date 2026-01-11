Fue boxeador profesional, peleó ante Púas Olivares, es padre del cantante David Bisbal y ahora lucha conta el alzhéimer que padece

David Bisbal, el famoso cantante español por canciones como Ave María o Dígale, es hijo de un ex boxeador oriundo de Almería, quien tuvo una larga carrera en el deporte y que ahora, ya en la tercera edad lucha contra el alzhéimer y no logra reconocer a su hijo.

Un video que circula en redes sociales, muestra como David Bisbal charla con su padre quien sobrelleva la enfermedad y recuerda algunas cosas, sin lograr tener un reconocimiento de su hijo quien además le canta una canción tradicional española.

José Bisbal, el boxeador español que enfrentó al Púas Olivares

En el mundo del boxeo, la cantidad de peleadores es infinita, pero en los libros y antecedentes, se encuentra el nombre de José Bisbal Carrillo, quien debutó en 1961 y se retiro en 1976, logrando una carrera larga en la que dejó una marca de 52 victorias, 5 de estas por nocaut, además de 36 derrotas con ocho nocauts y 10 empates.

En el récord como peleador profesional, se encuentra que el 23 de febrero de 1969 peleó contra Rubén Púas Olivares en el extinto Toreo de Cuatro Caminos del Estado de México, recinto que tuvo éxito sobre todo en la lucha libre.

Aquel combate que fue popular en su momento por el auge de Olivares, terminó con victoria para el mexicano por nocaut en el round 3, siendo la única ocasión que peleó en México, teniendo la mayoría de sus peleas en su país.

Boxeo, el posible motivo de la enfermedad que padece José Bisbal

Sin que se tenga confirmado, pero con muchas posibilidades, José Bisbal padre de David Bisbal, sufriría de alzhéimer a causa del boxeo, pues los golpes constantes y severos en diferentes zonas de la cabeza, motivan enfermedades de este tipo.

Un artículo de la BBC, señala que una investigación arrojó que boxeadores tienen el doble de posibilidades de sufrir demencia o alzhéimer por los golpes, algo que estaría padeciendo José Bisbal.