¿De regreso a la Liga BBVA MX? Jugador campeón con Cruz Azul se queda sin equipo tras descender en Argentina

El descenso de Godoy Cruz en la liga de Argentina, dejó movimientos inmediatos en el plantel, incluido el de un viejo conocido de la afición cementera. El cuadro mendocino perdió la categoría, y entre sus jugadores, figuraban tres futbolistas que levantaron el título con Cruz Azul en 2021; Juan Escobar, Walter Montoya y Guillermo “Pol” Fernández.

En medio del panorama incierto que vive el club, Fernández tomó una decisión clave, puso fin a su contrato de manera anticipada. La información fue adelantada por el periodista argentino César Luis Merlo, quien señaló que el mediocampista no evalúa el retiro y tiene la intención de encontrar un nuevo destino profesional.

Godoy Cruz había apostado por el volante como una de sus principales figuras, se menciona que contrato era de los más altos del plantel y la directiva lo había proyectado como referente, a diferencia de Montoya y Escobar, que mantuvieron un rol secundario. Sin embargo, la caída a la segunda división aceleró la ruptura del vínculo.

A sus 34 años, Fernández dejó el club pese a tener convenio firmado hasta 2026, disputó 96 partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, con 8 goles y 9 asistencias. Antes había pasado por Boca Juniors donde acumuló 180 partidos con 9 goles y 9 asistencias y Cruz Azul, donde jugó 59 duelos y aportó 4 goles y 3 asistencias.

🚨Pol Fernández rescindió contrato y no seguirá en Godoy Cruz, tal como anticipó @juansuraci.

*️⃣A pesar de las versiones, desde su entorno aclaran que no piensa en el retiro y buscará un nuevo club. pic.twitter.com/CLgJmMcCu7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 19, 2025

Su regresó a Argentina



El mediocampista regresó a Mendoza tras su paso por Fortaleza de Brasil, motivado por su vínculo con el club y el apoyo de los aficionados. No obstante, la campaña no alcanzó los resultados esperados y el mal cierre de temporada influyó directamente en su decisión final.

Con Fernández ya en condición de jugador libre, su futuro permanece abierto. Entre las versiones aparecen la posibilidad de un nuevo club en Argentina o el extranjero, mientras que otra línea sostiene que aún analiza su continuidad en las canchas. Por ahora, su nombre vuelve a sonar en México, donde dejó buenas sensaciones durante su paso por la Liga MX.