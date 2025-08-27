Debut de Edson Álvarez en la Liga de Turquía con Fenerbahce: ¿Cuándo, a qué hora y contra quién será?

Uno de los movimientos que más impacto generó dentro del futbol internacional fue la salida de Edson Álvarez de la Premier League. El contención mexicano abandonó el West Ham para formar parte del Fenerbahce, uno de los equipos más importantes de la primera división de Turquía.

Si bien Edson Álvarez salió del futbol más exigente que hay en Europa, su arribo al Fenerbahce podría significar un amuleto importante para su estilo de juego dado que será dirigido por José Mourinho. Ante tal situación, no está de más conocer cuándo podría hacer su debut en la Liga Turca.

¿Cuánto vale Edson Álvarez en Europa?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Edson Álvarez, a sus 27 años de edad, tiene un valor de 25 millones de euros, cantidad bastante llamativa para jugar en la Liga de Turquía. Además, vale decir que su llegada al Fenerbahce se dio a través de un préstamo con opción a compra.

¿En qué equipos de Europa ha estado Edson Álvarez?

Después de brillar con las Águilas del América tras el campeonato obtenido en 2018, “El Machín” dio el salto al viejo continente para formar parte del Ajax de los Países Bajos. Posteriormente emigró a la Premier League con el West Ham, por lo que el Fenerbahce de Turquía es su tercer equipo en Europa.

¿Cuándo hará su debut en la Liga de Turquía con el Fenerbahce?

A pesar de que lleva tan solo unos días en su nuevo equipo, todo haría indicar que el debut de Edson Álvarez podría darse este fin de semana cuando el Fenerbahce visite Genclerbirligi, en partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Turquía, programado para este domingo en punto de las 10:00 horas, tiempo centro de México.

Cabe mencionar que, ahora mismo, el Fenerbahce se encuentra en la zona media de la tabla general al acumular 4 puntos tras una victoria y un empate, por lo que tiene un partido menos que la mayoría de las escuadras turcas. Además, en estos dos cotejos el club suma 3 goles a favor por solo 1 en contra.