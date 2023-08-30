Este día debutaría Jorge Sánchez con el Porto

El mexicano, Jorge Sánchez fue presentado como nuevo futbolista del FC Porto de Portugal, con el cual se preparará para debutar lo antes posible al arribar como uno de los principales refuerzos del club para esta temporada.

El defensa lateral llegó procedente del Ajax de los Países Bajos en el que sólo estuvo un año con altibajos muy marcados, que al final de cuentas provocaron su salida para este mercado de transferencias.

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Jorge Sánchez busca la consolidación europea

Ahora el ex futbolista de Santos Laguna y América buscará consolidarse con el equipo lusitano, el cual cuenta con un buen historial de elementos mexicanos que triunfaron en la institución como Héctor Herrera, Diego Reyes, Miguel Layún y Jesús 'Tecatito' Corona.

La competencia directa del mexicano en la lateral derecha será el portugués João Mário, quien es canterano de los ‘Dragones’ y por el momento es el titular del equipo que dirige el técnico Sérgio Conceição.

Cabe señalar que si bien Jorge Sánchez no ha participado en partidos con el Ajax en las últimas semanas, se ha mantenido entrenando y no debería ser tan complicado estar disponible en la parte física para debutar con el FC Porto.

El siguiente encuentro del conjunto lusitano será este domingo 3 de septiembre cuando reciban al Arouca en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Primeira Liga de Portugal, en lo que sería la primera oportunidad para que aparezca el futbolista de 25 años de edad.

De lo contrario, Sánchez tendría que esperar mucho más ya que vendrá el parón de la Fecha FIFA de septiembre y el próximo partido de los ‘Dragones’ será hasta el 17 de septiembre visitando al Estrela.

El zaguero defenderá estos nuevos colores portando el número 15 en el dorsal y también podrá participar en esta edición de la UEFA Champions League, en la que la fase de grupos iniciará a partir del 19 de septiembre, tras realizarse el sorteo.

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