Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Este día debutaría Jorge Sánchez con el Porto

El mexicano Jorge Sánchez fue presentado como nuevo futbolista del FC Porto de Portugal, con el cual se preparará para debutar lo antes posible en Portugal

Jorge Sánchez Porto
|@FCPorto

Escrito por: TANIA VENTIMILLA CONTRERAS

El mexicano, Jorge Sánchez fue presentado como nuevo futbolista del FC Porto de Portugal, con el cual se preparará para debutar lo antes posible al arribar como uno de los principales refuerzos del club para esta temporada.

El defensa lateral llegó procedente del Ajax de los Países Bajos en el que sólo estuvo un año con altibajos muy marcados, que al final de cuentas provocaron su salida para este mercado de transferencias.

Te puede interesar: La alineación que Jaime Lozano mandaría para el México vs Australia en septiembre

Jorge Sánchez busca la consolidación europea

Ahora el ex futbolista de Santos Laguna y América buscará consolidarse con el equipo lusitano, el cual cuenta con un buen historial de elementos mexicanos que triunfaron en la institución como Héctor Herrera, Diego Reyes, Miguel Layún y Jesús 'Tecatito' Corona.

La competencia directa del mexicano en la lateral derecha será el portugués João Mário, quien es canterano de los ‘Dragones’ y por el momento es el titular del equipo que dirige el técnico Sérgio Conceição.

Cabe señalar que si bien Jorge Sánchez no ha participado en partidos con el Ajax en las últimas semanas, se ha mantenido entrenando y no debería ser tan complicado estar disponible en la parte física para debutar con el FC Porto.

El siguiente encuentro del conjunto lusitano será este domingo 3 de septiembre cuando reciban al Arouca en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Primeira Liga de Portugal, en lo que sería la primera oportunidad para que aparezca el futbolista de 25 años de edad.

De lo contrario, Sánchez tendría que esperar mucho más ya que vendrá el parón de la Fecha FIFA de septiembre y el próximo partido de los ‘Dragones’ será hasta el 17 de septiembre visitando al Estrela.

El zaguero defenderá estos nuevos colores portando el número 15 en el dorsal y también podrá participar en esta edición de la UEFA Champions League, en la que la fase de grupos iniciará a partir del 19 de septiembre, tras realizarse el sorteo.

Te puede interesar: Barcelona y Feyenoord, cabezas de serie del sorteo de la Champions League

Tags relacionados
Porto (Pertenece a Liga de Portugal)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP