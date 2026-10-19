La decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul para dominar los egos de los jugadores

Cruz Azul regresó al triunfo tras golear categóricamente a FC Juárez por 5-0 en el Estadio Banorte. Los cementeros arrastraban tres partidos consecutivos sin ganar previo al duelo contra los Bravos, pero ahora prometen volver a competir por el liderato de la tabla general. Tras el partido, Joel Huiqui pasó por conferencia de prensa y brindó sus sensaciones al respecto.

Entre todos los temas que tocó durante la conversación con los medios de comunicación, uno de ellos fue cómo hace para manejar tantos egos dentro del vestidor. Cruz Azul cuenta con uno de los planteles más completos de la Liga BBVA MX y con jugadores de alta jerarquía, por lo que se requiere un perfil adecuado para poder manejar el vestidor. Sin embargo, Huiqui no tuvo problema en compartir su truco.

Joel Huiqui revela cómo domina los egos dentro de Cruz Azul

“Para mí los egos no son malos, todo mundo, hasta tú tienes ego”, comenzó diciendo el estratega de La Máquina. Luego, explicó cuál es su secreto: “El que entrena mejor o juega mejor, estará en el siguiente partido”.

Crédito; Mexsport

De esta manera, Huiqui dejó en claro que dentro de Cruz Azul no importa tanto la trayectoria o los logros que consiguió determinado jugador, sino que pesa mucho más el momento futbolístico que atraviesa. Su mensaje es claro: te entrenas y juegas bien, serás titular, de lo contrario deberás ganarte el puesto.

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Huiqui advierte a los demás equipos de la Liga BBVA MX

Luego del contundente triunfo de La Máquina en el Estadio Banorte, Huiqui lanzó un mensaje de confianza y advirtió a los demás equipos del futbol mexicano: “El campeón está de regreso y estamos listos para el próximo partido”, dando a entender que lucharán hasta el final por el título del Apertura 2026.

En cuanto a los cambios que realizó respecto al once inicial, explicó que respondieron al trabajo de la semana y a la evolución de jugadores como Alan Montes, Andrés Montaño y Amaury García. “Noté entrega, disposición, aceptación de jugadores que no iniciaron”, expresó Huiqui en relación a cómo respondió el grupo.

|Crédito: Instagram/@joel_huiqui3

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul visitará a Pachuca el próximo miércoles 21 de octubre, por la Jornada 13 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Hidalgo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán sumar su segunda victoria consecutiva para acercarse a los primeros puestos de la tabla general.

La Máquina tendrá una semana exigente, pues después de enfrentar a los Tuzos deberá visitar a Querétaro el domingo 25 de octubre. Tras la goleada ante Juárez, los cementeros llegaron a 20 puntos y ahora buscarán mantener la regularidad en la recta final del torneo para asegurar su lugar en la Liguilla.