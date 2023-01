Declaración de la joven mujer que acusa a Dani Alves

Medios informativos españoles dan a conocer la declaración de la joven de 23 años que acusa a Dani Alves de abusos sexuales, hecho que habría sucedido el pasado 31 de diciembre en el centro de diversión Sutton que se encuentra en la ciudad de Barcelona.

En la declaración de la supuesta víctima, que no ha cambiado en ningún momento su versión, detalla cómo fueron esos momentos con el exjugador de Pumas Dani Alves dentro del baño de la zona VIP del negocio. Además, desvela que el exjugador del Barcelona estaba muy “insistente y violento”.

“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir, salgo yo primero’”, publicó el medio informativo ‘La Vanguardia’, que retoma ‘Mundodeportivo’

La mujer señala sentirse avergonzada con todo lo que está pasando: “Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así", comentó.

Dani Alves comparte celda con otro recluso acusado del mismo delito

Por su parte, Dani Alves comparte celda con otro recluso en el módulo al que son destinados la mayoría de agresores sexuales de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), centro al que ha sido trasladado este lunes porque dispone de recintos más seguros y menos masificados.

Según han informado fuentes cercanas al centro, tras una breve estancia en el departamento de ingresos de la prisión, los responsables de Brians 2 le han asignado una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual, aunque también los hay por otras infracciones penales.