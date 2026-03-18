OFICIAL: Definido el rival de Cruz Azul en los Cuartos de Final de Concachampions 2026

Este martes 17 de marzo del 2026, Cruz Azul consiguió su pase a los Cuartos de Final de la Concachampions al vencer a Rayados de Monterrey en los Octavos y ya se conoce al rival que tendrá la Máquina.

TERMINA EL PARTIDO Y LA MÁQUINA SIGUE ADELANTE EN CONCACAF. VAMOOOOOOOOOOOS 🚂 pic.twitter.com/AEv8QvQI9A — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 18, 2026

El equipo Celeste se medirá en los Cuartos de Final de Concachampions 2026 ante LAFC. Los dos clubes lograron avanzar a la siguiente fase.

Fecha en que se enfrentarían Cruz Azul vs LAFC

Para los Cuartos de Final de la Concachampions 2026, se disputarán los juegos de ida del 7 al 9 de abril del 2026 entre martes a jueves y la vuelta del 14 al 16 de abril del 2026 entre martes y jueves.

Fechas de los Cuartos de Final:

Ida: Del 7 al 9 de abril de 2026 (martes a jueves).

Vuelta: Del 14 al 16 de abril de 2026 (martes a jueves).

Por lo que Cruz Azul y LAFC se verían las caras en esas fecha a falta de que definan el día en que prefieren jugar.

Es importante mencionar que el juego de ida se jugará en el BMO Stadium, siendo locales el equipo de la MLS y la vuelta la tendrá Cruz Azul de local.

Así clasificó Cruz Azul a Cuartos de Final de Concachampions

En el juego de dia, el conjunto Celeste logró obtener una ventaja clave que le ayudó para avanzar a la siguiente ronda. Los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron ganar 2-3 en el Estadio BBVA, con goles de Erik Lira, Gonzalo Piovi, Nicolás Ibáñez y doblete de Roberto de la Rosa.

Para la vuelta, el juego terminó igualado 1-1 con goles de Jorge Rodríguez y José Paradela. Un juego que dominó Cruz Azul y que aseguro su pase la terminar el marcador global 4-3 para los celestes.