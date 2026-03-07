CONFIRMADO: Delantero mexicano hará pruebas para equipo de Europa

Este viernes 6 de marzo del 2026, el reportero Yeudiel Pacheco informó en sus redes sociales que el delantero mexicano Víctor Hernández de 19 años de edad, futbolista de la liga TDP, fue invitado para tener unas pruebas con el conjunto del SC Braga en la última semana de marzo y soñar con la posibilidad de poder quedarse en Europa.

"El delantero Víctor Hernández (19) recibió invitación para probarse en SC Braga, viajará a Portugal la última semana de marzo. Juega para el equipo TDP de Pachuca y este torneo registra 8 goles en 604 minutos".

Por el momento, solo se trataría de unas pruebas para el jugador, por lo que dependerá de la actuación que tenga si es que se puede quedar en Europa por una oportunidad de mantener su carrera.

Con esta oportunidad, Víctor Hernández puede despertar el interes de otros equipos en el futbol mexicano que puedan permitirle hacer pruebas.