OFICIAL: Los delanteros registrados de Chivas para el Apertura 2026, tras la salida de la Hormiga González al Olympiakos

Este jueves 20 de agosto del 2026, Armando González dejó Jalisco y a las Chivas de Guadalajara luego de que asistiera al aeropuerto para tomar su vuelo rumbo a Grecia y así poder incorporarse lo más pronto posible a su nuevo club, el Olympiakos.

Te vamos a extrañar Hormiga! Nuestro Otaku del Gol.

Que le vaya muy bien y llene de goles las redes europeas. Siempre será un orgullo surgido en el corazón de Chivas 🐐🇦🇹 Éxito en Grecia y lo que venga después. pic.twitter.com/F9vrQYpUpm — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 19, 2026

Los delanteros que tiene Chivas para suplir a la "Hormiga" González

Con la salida de la 'Hormiga' González de Chivas, el rebaño deberá de encontrar un reemplazo destacado para un delantero que en la temporada pasada demostró ser clave en el ataque.

Gabriel Milito cuenta en el primer equipo con dos atacantes ocn gran experiencia, uno de ellos es Ángel Sepúlveda que regresó al club en el 2026 y ahora puede quedarse con la titularidad en el equipo por su gran experiencia que tiene.

🇫🇷 ¡Preparando todo para nuestro partido de este sábado ante Xolos! 🔝 pic.twitter.com/smilmOlMez — CHIVAS (@Chivas) August 20, 2026

Hasta el momento, ha disputado un total de 31 encuentros en los que ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias en un total de 1,516 minutos en el terreno de juego. Ángel buscará dar una versión parecida a la que se le vio en Cruz Azul.

El segundo jugador que tiene el club registrado es a Ricardo Marín, que en los últimos encuentros ha diso el hombre gol del equipo. En su paso por Chivas, registra 84 partidos, 15 anotaciones y 7 asistencias en un total de 4,454 minutos en el terreno de juego.

Además, Milito podrá hacer uso de dos jugadores se encuentran jugando con el Tapatio y que en caso de tener un buen rendimiento podrían subir con el primer equipo son: Diego Latorre, Jesús Hernández y Anwar Kameel Ben Rhouma. Tres futbolistas que normalmente juegan, que conocen la idea de juego y los pueden considerar para sumar minutos en la regla de menores.

