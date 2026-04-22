La figura de la Liga BBVA MX que estaría por reforzar al América en el Apertura 2026

El América no ha logrado demostrar un buen rendimiento en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la directiva ya estaría buscando futbolistas con un buen rendimiento futbolistico para el siguiente torneo. Este martes 21 de abril del 2026, el medio 365Scores México dio a conocer en sus redes sociales que el conjunto del América se podría reforzar con una figura de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026.

La fuente destacó que el conjunto de Coapa estaría interesado en poder hacerse de los servicios del mediocampista Denzell García y aseguró que ya existiría platicas entre los dos clubes para un posible fichaje mediante un intercambio.

Una de las ofertas sería Alan Cervantes más una cantidad de inero o Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez por la llegada de Denzell García.

"¡¡EXLUSIVA 365SCORESMX!!

América ya inició pláticas con la directiva de Juárez para buscar el fichaje de Denzell García mediante un INTERCAMBIO

Inicialmente propusieron a Alan Cervantes + dinero, pero ahora sobre la mesa está un 2X1 CEDIENDO a Cervantes y Alexis Gutiérrez

Se esperan negociaciones oficiales en las próximas semanas"

¡¡EXLUSIVA 365SCORESMX!! 🚨🦅 América ya inició pláticas con la directiva de Juárez para buscar el fichaje de Denzell García mediante un INTERCAMBIO 🤯🇲🇽 Inicialmente propusieron a Alan Cervantes + dinero, pero ahora sobre la mesa está un 2X1 CEDIENDO a Cervantes y Alexis… pic.twitter.com/66vxQKFrTQ — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 21, 2026

Los números de Denzell García

Denzell García es una de las joyas del futbol mexicano, a sus 22 años de edad, el mediocampista ha logrado disputar un total de 109 juegos en primera división con Juárez, en los que ha logrado marcar cinco goles y has dado tres asistencias en un total de 7,560 minutos en el terreno de juego.