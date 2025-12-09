La DESGARRADORA despedida de Sergio Ramos tras su salida de Rayados de Monterrey

Sergio Ramos se despidió de toda la afición de Rayados de Monterrey a través de sus redes sociales. Este martes 9 de dicembre del 2025, el defensor central publicó en sus redes sociales una serie de fotos y un largo mensaje en el que deja a sus

Sergio inició su despedida detallando que decir adiós nunca es fácil, pero que ha terminado esta etapa que arrancó llena de ilusión desde febrero. El jugar en Monterrey le permitió a Ramos descubrir un nuevo país y le dejó nuevas experiencias y amigos.

El defensor detalló que siempre estará orgulloso de haber llevado el brazalete de capítan de Rayados, de haber sido el lider del equipo en el Mundial de Clubes y de los torneos que disputó con el equipo.

Sergio Ramos dejó claro que siempre dio su mejro rendimiento en un total de 34 partidos, más de 3000 minutos en el terreno de juego en los que marcó ocho goles.

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Cerró su despedida agradeciendole al club, a sus compañeros, emplados del equipo, cuerpo técnico y a todos los involucrados. Además de dedicarle unas palabras a los aficionados del equipo por todo el cariño que le dieron.

El mensaje de Sergio Ramos para despedirse de Rayados de Monterrey

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa.

Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras.

Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo “¡Arriba el Monterrey!”."