El destino de Edson Álvarez en Europa sería impensable a un año del Mundial del 2026

El futuro de Edson Álvarez en Europa es toda una incógnita, pues mientras muchos dicen que el Milan estaría interesado en sus servicios para poder acompañar a su compatriota Santiago Giménez, otros dicen que podría regresar a México o irse a Arabia, pero lo que sí es un hecho es que en el West Ham ya no cuentan con él.

Edson Álvarez ha cumplido dos temporadas en Inglaterra , pero la primera fue todo un sueño y se decía que grandes clubes de la Premier League estaban en busca de sus servicios, pero la segunda no ha sido lo esperado y ahora le buscan acomodo rápidamente.

Difícil inicio en Europa

El canterano del América no la ha pasado tan bien en Europa y ha sufrido más de lo que él hubiera pensado desde que llegó, pues cuando aterrizó en el Ajax no pudo llevarse a su mujer y a su hija recién nacida, ya que la joven era menor de edad y por leyes del país no podía vivir con una persona mayor.

Cuando logró definirse ese tema y “El Machín” ya tenía a su familia completa, logró elevar su nivel y demostrar por qué era uno de los mexicanos más deseados en el Viejo Continente y, por lo mismo, fue buscado por el West Ham para salir de Países Bajos y llegar a la liga más competitiva del mundo.

Ahora todo apunta a que llegará al Milan, quien es el único equipo que ha puesto una oferta formal por el futbolistas, pero otro de los rumores que empiezan a crecer es que se podría quedar en Inglaterra y militar con el Manchester United, un gigante que no logra despertar desde hace varios años y busca al jugador diferente que le ayude a salir del bache.

Te puede interesar: La polémica declaración de Jonathan dos Santos que involucra a la Champions League, el América y al Barcelona

El América recibe propuesta de jugador que milita en Europa, pero jamás triunfó y su posición es complicada

También suena para la Liga MX

Otro de los rumores alrededor del mediocampista es que podría regresar a la Liga MX para jugar con el América y así pelear por su lugar en la Selección Mexicana a un año del Mundial de Futbol, pues es importante que no pierda ritmo y jugando con las Águilas y a la espera de que tenga una gran justa pueda colocarse de nueva cuenta en el radar europeo.

Lo último y posiblemente menos aconsejable es que se vaya a Arabia, liga que está recaudando futbolistas y Álvarez es uno de sus deseos, pero hasta el momento no se ha hecho nada formal y solamente son algunas notas de prensa del Medio Oriente.