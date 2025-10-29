¡DETENIDO! Ex portero de Rayados pasó la noche en Cereso de Torreón

Jonathan Orozco fue detenido por las autoridades de Torreón, Coahuila y pasó la noche en el Centro de Readaptación Social (CeReSo) de la misma ciudad por un problema vial de hace dos años en la misma localidad. El ex arquero de Rayados de Monterrey fue detenido por una demanda interpuesta por la persona afectada en aquella ocasión y que no fue retirada hasta que se compensarán los daños.

Según diversos reportes, Orozco no habría contado con seguro vehicular lo que impidió que la reparación de los daños no se hiciera de manera inmediata y la parte contraria mantuviera la denuncia hasta que se compensarán los daños. Las mismas fuentes señalan que el ex guardameta fue detenido en una reliquia de San Judas Tadeo y sería liberado hasta pagar una cifra cercana a los 300 mil pesos o alcanzar un acuerdo con la parte contraria.

Finalmente, Orozco cerró el caso con la documentación necesaria y sin que se revelarán más detalles por lo que fue liberado cerca de la 1 pm de este miércoles 29 de octubre.