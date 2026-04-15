Última hora: Detienen a 53 aficionados del América previo al partido vs Nashville SC

A través de las redes sociales, han dado a conocer que la policia terminó deteniendo a un total de 53 aficionados del América que se encontraban abordo de un camión de transporte publico en el que se dirigian al Estadio Banorte para asistir al encuentro ante el Nashville.

El reportero Carlos Jiménez compartió en sus redes sociales la noticia, en la que detalló que todos los detenidos iban a ser presentados al juez civico para poder determinar la sanción correspondiente.

De igual forma, Jiménez informó que fueron detenidos por estar fumando diferentes sustancias, estar tomando bebidas, saqueron una tiendo, traína petardos y bombas de humo.

DETIENEN a 53 “AFICIONADOS” del @ClubAmerica

Saquearon una tienda, traían petardos, bombas de humo, alcohol…

Iban rumbo al Estadio Azteca.

Agentes de @SSC_CDMX los bajaron de sus camiones y los detuvieron en @IztacalcoAl

Así acabaron: en fila llegando a la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/uYjzZIeoU8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 15, 2026

Es por eso que con la detención, los aficionados no llegaorn al encuentro para poder apoyar a su equipo que buscaba el pase para poder avanzar a las Semifinales de la Concachampions 2026.

América quedó fuera la Concachampions

El equipo de Coapa terminó quedando fuera de la Concachampions 2026 al terminar perdiendo 1-0 en el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final. El Nashville logró avanzar con un gol de Mukhtar jugando de visita.

Los aficionados del equipo terminaron muy enojados en el Estadio gritando en diferentes ocasiones el prohibido grito homofóbico. Los de Coapa tendrán que concentrarse en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, poder buscar su clasificación a la Liguilla e intentar competir por el título.

