Diablos derrota a Pericos en su visita al Nido Verde

Doblete, un squeeze play y un cuadrangular, fueron las jugadas detonantes en el duelo de esta noche de martes, con las que Diablos Rojos del México (36-31) marcaron para dar cuenta por blanqueada de 3-0 a los Pericos de Puebla (38-32), al abrir la serie en el Estadio Hermanos Serdán, con un buen trabajo monticular de Alemao Hernández.

Este es el tercer triunfo consecutivo de la capitalina y se acerca a un juego de los poblanos, que están en la cima de la Zona Sur en la LMB, ambos teniendo destino a playoffs.

La crónica del Diablos vs Pericos

Julián León conectó doblete productor y Jesús Fabela tocó con Moisés Gutiérrez en la segunda entrada; Japhet Amador se voló la barda en el sexto rollo, siendo estos pingos, los autores de las carreras.

Mientras tanto, el abridor Alemao Hernández (4-2) logró apuntarse cinco ceros y frenó a la artillería poblana, labor que fue respaldado por dos relevistas de los escarlatas que mantuvieron el barco navegando.

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Tras un aviso en el arranque, Diablos aprovechó la segunda tanda para romper el cero. En el primer inning, el jardinero Miguel Aguilar evitó que Roberto Ramos pegara un jonrón de tres anotaciones, al saltar sobre la barda para apagar el peligro, pero en el segundo giro la ofensiva aprovechó la gente que tuvo en base.

El short stop, Juan Carlos Gamboa negoció base por bola y le siguió el ‘Mollete’ Moisés Gutiérrez con sencillo que puso a corredores en primera y segunda. Después un out, Julián León pegó doblete productor del 1-0 para que arribara Jesús Fabela con un squeeze play que sorprendió y que llevó a Gutiérrez a timbrar el 2-0.

Mientras la artillería anotó en dos ocasiones, en el centro del diamante Alemao Hernández se dedicó a mantener la pizarra en blanco, dominando a 8 de los últimos 10 rivales que enfrentó, y con eso dejó el juego con cinco entradas de labor, cuatro hits permitidos, una base, dos ponches y cero carreras admitidas.

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En el sexto rollo, los capitalinos se acercaron al triunfo cuando Japhet Amador se voló la barda, para sumar su vuelacercas 16 del año, con el que puso el 3-0. En la parte baja, el lanzador Conner Greene evitó que los Pericos hicieran daño pese a tener corredores.

Bruce Rondón, saltó en el inning siete, para colgar el último cero, para agenciarse su décimo salvamento del certamen. El lanzador derrotado fue Kurt Heyer (5-2), quien en seis rollos permitió tres carreras, ocho hits, regalando dos pasaportes y ponchando a dos contrincantes.

El miércoles se realizará el segundo encuentro de la serie en el Estadio Hermanos Serdán, en otro choque a siete rollos que comenzará a las 19:30 horas. Para este compromiso los pitchers probables son Francisco Haro (2-5, 5.07) y Héctor Sepúlveda por los poblanos.

