Diablos Rojos del México y Toros de Tijuana, arrancan Playoffs con triunfos en Zona Sur y Zona Norte de LMB

Arrancaron los Playoffs 2026 en la Liga Mexicana de Beisbol, y con algunos problemas los bicampeones Diablos Rojos del México se lograron imponer ante los Guerreros de Oaxaca en tanto que en la Zona Norte, los Toros de Tijuana dieron cuenta de Algodoneros de Unión Laguna.

Los dos mejores equipos del rol regular sacaron victorias ante su gente en el Primer Playoff, pero se encontraron con novenas que pelearon, por lo que se vaticinan series que resultarán sencillas aunque se mantiene su calidad de favoritos e inclusive levantan la mano para ser considerados serios contendientes al campeonato.

Pero la postemporada recién comenzó y se escriben a estas alturas historias que pueden resultar sorpresivas, por lo que ninguno de los 12 equipos en esta instancia se pueden dar por eliminados ni descartarséles como posibles campeones.

Los resultado del Primer Playoff en la LMB

Zona Sur

Guerreros 11-13 Diablos

Pericos 8-3 Piratas de Campeche

Bravos de León 2-4 Olmecas de Tabasco

Zona Norte

Algodoneros 2-5 Toros de Tijuana

Acereros 12-6 Caliente de Durango

Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey ¨SUSPENDIDO POR LLUVIA*

|ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA

Diablos tiene gran regreso para vencer a Oaxaca de la mano de Robinson Canó

Un jonrón de tres carreras de Robinson Canó en el octavo inning coronó el regreso de nueve carreras con el que los Diablos Rojos del México (1-0) vencieron 13-11 a los Guerreros de Oaxaca (0-1) en el Juego 1 del Primer Playoff de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol este sábado 8 de agosto en la Ciudad de México.

Toros de Tijuana, vencen en casa a los Algodoneros

Justin Turner se fue de 3-2 con un par de anotadas y una impulsada, para encaminar a los Toros de Tijuana desde el primer inning logrando un rally de tres carrera, que fue demoledor para los Algodoneros de Unión Laguna que pese a los esfuerzos fue suparo por pizarra final de 5-2.