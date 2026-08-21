Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 2 de las series de zona; online y por internet

Los Diablos Rojos del México se enfrentan en un Juego 2 de la Serie de Zona Sur ante los Pericos de Puebla, novena que sacó en el primer encuentro una victoria amplia que dejó en evidencia algunas debilidades de los escarlatas, que vienen este jueves 20 de agosto con bríos renovados para lograr un triunfo y poner las hostilidades 1-1 antes de viajar al Estadio Hermanos Serdán.

Los escarlatas fueron apaleados por pizarra de 13-5 cortesía de los Pericos de Puebla, que sumaron a la ofensiva ocho dobles, un triple y un cuadrangular ante un cuerpo de lanzadores escarlatas que fueron maltratados. Los pingos también rayaron, y se volaron la barda Barreto y Jon Singleton, pero ni eso les alcanzó en el infierno.

Hora de inicio Juego 2 Serie de Zona Sur: Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla

Partido: Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla

Estadio: Alfredo Harp Helú

Fecha: 20 agosto

Hora: 7:00 PM

Transimisión: Home Run Azteca EN VIVO

Line up Diablos Rojos del México Juego 2

1 Carlos Sepúlveda 2B

2 Robinson Canó BD

3 Jon Singleton 1B

4 Carlos Pérez C

5 Julián Ornelas JI

6 Franklin Barreto JC

7 Ramón Flores JD

8 Orlando Arcia 3B

9 JC Gamboa SS

PA Trevor Bauer

Line up Pericos de Puebla Juego 2

1 Herlis Rodríguez JC

2 Sergio Alcantara SS

3 Cristian Adames 3B

4 José Rondón JI

5 Henry Ramos JD

6 Luis Castro 1B

7 Sebastian Elizalde BD

8 Michael de la Cruz C

9 Samar Leyva 2B

PA Antonio Santos



