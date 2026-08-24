Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 5 de las series de zona; online y por internet

Los Diablos Rojos del México no tienen mañana si quieren buscar alargar la SERIE DE ZONA ante los Pericos de Puebla, por lo que el juego 5 de este lunes 24 de agosto es determinante para ambas novenas. Por un lado los escarlatas van abajo en la serie por 3-1 gracias a la victoria del domingo y tienen que buscar ganar los tres juegos restantes para darle la vuelta, en tanto que los emplumados no deben relajarse pues están a solo una victoria de vacunar a los escarlatas e ir a la Serie de Campeonato.

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Derrotar al mejor equipo de la temporada regular en la LMB le daría lustre a los Pericos y en automático los convierte en serios aspirantes al campeonato más allá de lo que se puedan encontrar en Serie de Campeonato y Serie de Rey.

Y es que la ofensiva que ha explotado con tipos como Herlis Rodríguez, Rondón y Luis Castro, sumado al pitcheo de Vladmir Gutiérrez y Antonio Santos, han mantenido alejado al Diablos.

Pero los Pingos, que cayeron en un bache de tres juegos, despertaron el pasado domingo en el juego 4 y vencieron por pizarra de 15-10 ante los Pericos que vendieron cara la derrota.

Hora, fecha y sede del partido Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla

El escenario de este quinto juego de la serie será el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, en donde los emplumados tienen este año enfrentando a Diablos en 5 partidos, marca de 4-1, que corresponde a tres de temporada regular más otro del juego 3 de esta Serie de Zona.

Estadio: Hermanos Serdán

Hora: 7:00 PM

Transmisión: aztecadeportes.com, app Azteca Deportes y YouTube

Trevor Baur abre por Diablos y Vladimir Gutiérrez por Pericos

En una tarde noche que se antoja intensa desde la loma, Diablos mandará a la loma a Trevor Bauer quien trabajó en el Juego 2 y recibió par de jonrones de Rondón y no logró contener la ofensiva en aquel encuentro que terminó por pizarra de 4-1.

Trevor Bauer, hoy cuando se ha recuperado de su última salida es llamado por el manager Lorenzo Bundy y harán todo por mantener a raya a los emplumados.

Por Pericos va Gutiérrez, quien estuvo en el Juego 1 y trabajó por espacio de cuatro entradas dos tercios permitiendo cuatro hits y cinco carreras.

Singleton y Barreto dispararon cuadrangulares ante sus pitcheos