Diablos se apuntan primera victoria tras vencer a Piratas de Campeche en el Juego Inaugural de la temporada 2026 en la LMB

En una velada que marcó el inicio de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos del México derrotaron a unos desafiantes Piratas de Campeche por pizarra de 4-2 en el Estadio Alfredo Harp Helú ante 18 mil 124 aficionados que gritaron juntos el play ball en la campaña en la que los escarlatas anhelan alcanzar el tricampeonato.

La escuadra escarlata y el equipo campechano protagonizaron un duelo de pitcheo, que se inclicó por los locales por la agresividad mostrada al ataque, ya que sumó cinco dobles y se robaron dos bases, plan de trabajo con el que pusieron la bola en juego para cerrar con 11 iimparables. Cabe destacar que tres de las cuatro carreras anotadas en el score llegaron con dobles productores.

Mientras la ofensiva del México vio a todos los bateadores titulares pegar al menos un imparable, teniendo solo a Robinson Canó y Julián Ornelas con más de un imparables (dos cada uno), el pitcheo rojo solo tuvo par de parpadeos.

Ricardo Pinto, cumple en su salida ante Campeche

El abridor por Diablos Ricardo Pinto, aunque salió sin decisión, presentó una importante salida de 5.1 entradas en las que solo permitió tres hits, una carrera, con tres pasaportes y tres ponches, actuación con la que dejó al bullpen con la responsabilidad de sacar los últimos 3.2 innings.

En el tema individual a la ofensiva, Robinson Canó terminó con dos hits y una anotada, mientras Julián Ornelas cerró con dos imparables. La gran noche escarlata vio a todos los bateadores titulares pegando al menos un imparable. El pitcher ganador fue Stephen Nogosek con un inning de trabajo, dos hits y una anotación (sucia), con dos ponches. La derrota fue para Joe Récord, quien aceptó una carrera en labor de una entrada.

Campeche y Diablos se vuelven a encontrar en la continuación de su primer serie

Ahora, los Diablos Rojos y los Piratas se preparan para reencontrarse en el ‘Diamante de Fuego’ este viernes a partir de las 7 de la noche, en lo que será el segundo juego de esta serie, que cerrará actividad el sábado a las 4 de la tarde. El pitcher abridor de los escarlatas será Luis Castillo.